به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله فاتحی صبح چهارشنبه در نشست اعضای حزب موتلفه اسلامی بوشهر با اشاره به طرح موضوع اقتصاد مقاومتي و اعلام سياست‌هاي آن از سوي مقام معظم رهبري اظهار داشت: يكي از پيام‌هايي كه ملت و دولت ايران به آمريكا مي‌تواند بدهد اين است كه ما دلخوش به مذاكرات نيستيم و كار خودمان را در داخل مي‌كنيم.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان بوشهر افزود: دشمن بايد بداند اقتصاد مقاومتي جانشين اقتصاد مذاكره‌اي است. نه دولت و نه مردم هيچ چشم داشتي به نتيجه مذاكرات ندارند.

وی اظهار امیدواری کرد که قوای سه گانه به ویژه قوه مجریه بابرنامه ریزی مناسب برای هر چه بهتر اجراکردن رهنمودهای رهبری بکوشند و کشور را از وابستگی به استکبار جهانی رها سازند تا دیگر حنای آمریکایی‌ها در زمینه تحریم‌ها رنگی نداشته باشد.

آمريكايي‌ها اگر فرصت كنند جيب همسايگانشان در 1+5 را هم دستبرد مي‌زنند

فاتحی همچنین پیرامون حوادث اکراین اظهار داشت: نه تنها در مذاکرات دولت جمهوری اسلامی با 1+5 آمريكايي‌ها بيش از 10 بار تهديد به حمله نظامي كرده‌اند و به انحای گوناگون در امور داخلي ايران مداخله نموده و از سران فتنه دفاع کرده اند بلکه با دخالت در امور کشور اکراین اوضاع این کشور را نیز آشفته کرده و جنگ داخلی میان مردم راه انداخته‌اند.

وی تصریح کرد: حوادث اوكراين نشان داد آمريكايي‌ها حتي اگر فرصت كنند جيب همسايگانشان را هم دستبرد مي‌زنند و استقلال يك كشور اروپايي را بي پروا مورد هجمه قرار مي‌دهند و پرچم يورو را به علامت استيلاي غرب در ميدان استقلال كيف مي‌كوبند.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان بوشهر تاکید کرد: آمریکا و صهیونیسم جهانی حیات و موجدیت خود را در جنگ و خونریزی در جهان می‌دانند و هر روز در نقطه‌ای از جهان اختلاف و کشتار راه می اندازند.

وی افزود: ملت ما بايد هوشيار باشد مذاكره با چاشني تهديد نظامي و مداخله در امور داخلي ايران به معنای دامن زدن به بي اعتمادي و آشفته کرده فضای مذاکرات است و لذا بايد كمر‌بندها را محكم بست و در برابر 1+5 و به ويژه شرارتهاي آمريكا ايستادگي كرد.

جنایت‌های کشورهای غربی به رهبری آمریکا در برابر مسلمانان رو به افزایش است

فاتحی با بیان اینکه در شرایط كنونی مسلمانان با سه توطئه ازسوی آمریکا وغرب مواجه شده اند، گفت: حوادث ميانمار نشان داد كه دشمنان اسلام مشغول فعال كردن شكاف‌هايي براي كشتار مسلمانان اهستند.

وی اظهار داشت: به جان هم انداختن سودانيان و مسلمانان، صحنه‌هاي بسيار تأسف باري را بوجود آورد كه تاريخ كمتر نظاير آن را ديده است و اكنون در آفريقاي مركزي مسيحيان را به جان مسلمانان انداخته‌اند و يك كشتار و خونريزي تمام عيار به راه انداخته اند.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان بوشهر خاطرنشان ساخت: در سوریه و عراق تكفيري‌ها را تجهيز كرده‌اند كه در دنياي اسلام بساط جنگ مذهب عليه مذهب راه بيندازند.

آمريكا براي زنده نگه داشتن صهيونيسم مسلمانان را به خود مشغول می‌کند

وی ادامه داد: همه اين حوادث گوياي این حقيقت است که آمريكا براي زنده نگاه داشتن صهيونيسم نياز دارد که مسلمانان را به خود مشغول سازد و اگر اين مشغوليت پايان يافت با اديان ديگر درگير شود و رد پاي صهيونيست‌ها در اين راهبرد بخوبي پیداست.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان بوشهر همچنين اظهار داشت: راه مقابله با دسیسه‌های آمریکا در کشورهای اسلامی تعميق بيداري اسلامي و همبستگي علما و نخبگان جهان اسلام در منطقه وجهان است.

وی افزود: ما بر اساس رهنمودهاي امام و رهبري عظيم‌الشأن جمهوري اسلامي نبايد دشمن اصلي كه را همانا آمريكا ورژیم جنایتکار صهیونیستی می باشد فراموش كنيم.