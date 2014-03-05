مرکز علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی کرج نمونه كشوری شد

حسين آبين با اعلام اين خبر به خبرنگار مهر، گفت: در يازدهمين گردهمايي روسا و سرپرستان مراكز علمي كاربردی جهاد دانشگاهي كه در تهران برگزار شد، پس از بررسي‌هاي فعاليت‌هاي مراكز، مركز علمي كاربردي جهاد دانشگاهي كرج رتبه دوم در بين 43 مركز علمي كاربردي جهاد دانشگاهي در كشور را به خود اختصاص داد.



وي افزود: مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج از سال 1386 با کد رشته‌های محدود و 250 دانشجو شروع به فعالیت کرده است و در حال حاضر هزار و 570 دانشجو در 14 کد رشته در مقطع کاردانی و کارشناسی در این مرکز در حال تحصیل هستند.



آبين با اشاره به فعاليت‌هاي انجام شده در اين مركز یادآور شد: به همت دانشجويان و اساتيد اين مركز فعاليت‌هاي متنوع از جمله برگزاري سمينارها، كارگاه‌هاي آموزشي، مسابقات و جشنواره‌هايي هم چون جشنواره روز معمار، جشنواره گذر هنر، جشنواره ايده و مردم، روز شمار هفته پژوهش، جشنواره روز گرافيك و نمايشگاه اشتغال و كار آفريني انجام شده است.



وي افزود: اين فعاليت‌هاي فرهنگي و كارگاه‌هاي آموزشي با هدف ايجاد فضايي كه دانشجويان متناسب با رشته‌ي تحصيلي خود بتوانند خلاقيت و ابتكارات خود را بروز دهند و همچنين براي معرفي آنان به بازار كار و آشنايي با محيط كار برنامه‌ريزي شده است.



آبين در پایان با بيان اينكه اين مركز فعاليت‌هاي فرهنگي و پژوهشي خود را در تربيت نيرويي انساني كارآفرين تدوين مي‌كند، یادآور شد: دانش آموختگان اين مركز بايد مهارت‌هايي مطابق با بازار كار را كسب كنند و اين مركز برای پرورش نيروهاي جواني كه دانش و توانايي آنها مورد نياز جامعه باشد، گام برمي‌دارد.



هم اکنون مرکز علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی کرج واقع در عظیمه، در 14 کد رشته از جمله گرافيك، معماری، معماري گرایش طراحي محيط داخلي، انيميشن، نقاشي گرایش هنرهاي تجسمي، نقاشي ايراني، فيلم سازي گرایش عكاسي و فيلم برداري، عكاسي، فيلم سازي گرایش نقاشي متحرك، معماري شهري و معماري روستايي در حال فعالیت است و علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 32538855 ، 32536469- 026 ، تماس بگیرند.

