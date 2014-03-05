آبرسانی به 18 روستای منطقه بورالان ماکو/ نیازهای عشایر تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا احمدیان ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات عشایر شهرستان ماکو اجرای طرح آبرسانی به 18 روستای منطقه بورالان، طرحهای هادی، برق رسانی، احداث خانه های بهداشت و ... را از جمله طرحهایی در دست اجرای در بورالان ماکو برشمرد.

وی با بیان اینکه این طرحها در جهت برطرف شدن مشكلات و بهبود شرايط زندگي ،محروميت زدايي، بهره برداري مناسب و بهينه از منابع طبيعي و انساني باید در دستور كار شوراي عشايري قرار گيرد، اظهار داشت: عشاير در دفاع از ايران همواره نقش مهمي را ايفا كرده که باید به اين قشر زحمتكش جامعه توجه ويژه شود.

فرماندار ماکو از مدیران دستگاههای اجرایی خواست با توجه به پایین بودن سطح بر خورداری جامعه عشایر از شاخص های توسعه، سواد، آب آشامیدنی بهداشتی، امنیت، سوخت، مایحتاج زندگی، مقاطع تحصیلی بعد از دبستان، آسیب پذیری در برابر سوانح وحوادث طبیعی در ارائه خدمات به این جامعه، اقدامات عملی و اساسی را انجام و بخشی از مشکلات و نیازهای عشایر را مرتفع کنند.

دشت بورالان به واسطه زیبایی طبیعی که در ایام گذشته به بهشت ایران معروف بود، دشت پهناوری است که 32 روستا و 1410 خانوار روستایی و عشایری را با 100 هزار واحد دامی در خود جای داده و هم اکنون به بیابان و منطقه ای لم‌یزرع تبدیل شده است.

بورالان که می توانست به واسطه چشمه پرآب "چشم ثریا" و مجاورت با کوه های پوشیده از برف آرارات در خاک ترکیه و حضور عشایر و روستاهای متعدد با فرهنگها و آداب و رسوم مختلف و بالاخره همسایگی با سه کشور، یکی از قطب های گردشگری ایران بویژه توریسم طبیعی باشد، هم اکنون خود گرفتار کم آبی شده است.

آبرسانی با تانکر به اهالی ساکن در روستاهای منطقه که زندگی شان به واسطه پدیده شنهای روان با مشکلات زیادی گره خورده نیز نتوانسته لب تشنه مردم را حد قابل قبول از آب سیراب کرده و از طرفی عدم تحصیص اعتبار اجرای طرح مجتمع آبرسانی به 16 روستای منطقه نیز پرداخت نمی شود.