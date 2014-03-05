حل مشکل کمبود آب شیرین نیازمند مدیریت منابع است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم خزاییان پیش از ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات دانشگاه منابع طبیعی گرگان افزود: مقدار آب شیرین در جهان دو و نیم درصد آب کل جهان را شامل می شود که بخش اعظم آن آب های زیر زمینی و یخچال ها است.

وی ادامه داد: یکی از اولویت های مهم کشور ما در آموزه های دینی بهینه سازی مصرف آب است و با توجه به کمبود منابع آبی و توسعه کشورها یکی از مباحث مهم کشورها همین موضوع آب خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت آب به عنوان یکی از عناصر مهم حیات گفت: خداوند هم در موارد مختلف اهمیت نور، آب و هوا را متذکر شده به طوری که هر سه این عناصر در فعالیت های روزمره انسان ها هم دارای اهمیت فراوانی است.

خزاییان خاطر نشان کرد: باید چالش های موجود در کمبود منابع آب در کشور را بررسی کرده و به مدیریت این منابع بپردازیم و با توجه به این که الگوی مصرف آب نامناسبی داریم و باید در این زمینه بیشتر به کار های فرهنگی بپردازیم و زیر ساخت های بیشتری آماده کنیم.

وی گفت: برگزاری این همایش ها در صورت استفاده درست از نتایج و خروجی آن ها اگر به صورت کاربردی اجرا شود می تواند تاثیر گذاری بیشتری داشته باشد.