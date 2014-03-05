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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۱۷

خزاییان:

حل مشکل کمبود آب شیرین نیازمند مدیریت منابع است

حل مشکل کمبود آب شیرین نیازمند مدیریت منابع است

گرگان- خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی و فنی دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان گفت: آب قابل مصرف و شیرین نسبت به آب موجود در کل جهان کم است و این مساله اهمیت موضوع مدیریت منابع آبی را برای ما بیشتر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم خزاییان پیش از ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات دانشگاه منابع طبیعی گرگان افزود: مقدار آب شیرین در جهان دو و نیم درصد آب کل جهان را شامل می شود که بخش اعظم آن آب های زیر زمینی و یخچال ها است.

وی ادامه داد: یکی از اولویت های مهم کشور ما در آموزه های دینی بهینه سازی مصرف آب است و با توجه به کمبود منابع آبی و توسعه کشورها یکی از مباحث مهم کشورها همین موضوع آب خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت آب به عنوان یکی از عناصر مهم حیات گفت: خداوند هم در موارد مختلف اهمیت نور، آب و هوا را متذکر شده به طوری که هر سه این عناصر در فعالیت های روزمره انسان ها هم دارای اهمیت فراوانی است.

خزاییان خاطر نشان کرد: باید چالش های موجود در کمبود منابع آب در کشور را بررسی کرده و به مدیریت این منابع بپردازیم و با توجه به این که الگوی مصرف آب نامناسبی داریم و باید در این زمینه بیشتر به کار های فرهنگی بپردازیم و زیر ساخت های بیشتری آماده کنیم.

وی گفت: برگزاری این همایش ها در صورت استفاده درست از نتایج و خروجی آن ها اگر به صورت کاربردی اجرا شود می تواند تاثیر گذاری بیشتری داشته باشد.

کد مطلب 2249898

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