واگن های متروی تبریز تا یک هفته آینده ترخیص می شود/ قطعی شدن راه اندازی آزمایشی فاز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در سفر اخیر به کشور چین و با امضای توافقنامه بین شهرداری تبریز و شرکت نانجینگ پوژن به عنوان سازنده واگن های قطار شهری تبریز مشکل مربوط به ترخیص واگن های قطار شهری حل شده و تا یک هفته آینده مقدمات انتقال آنها به تبریز فراهم می شود.

وی افزود: حل مشکل ارزی که باعث عدم ترخیص این واگن ها از گمرک شهید رجایی بندرعباس شده بود، تا یک هفته و در آستانه سال جدید نوید اتفاق تازه ای است تا شهروندان تبریزی به زودی شاهد حرکت قطار شهری در تبریز باشند.

نجفی با تأکید بر قطعی بودن راه اندازی آزمایشی فاز نخست از خط یک مترو تبریز افزود: فاز نخست خط یک مترو پس از ورود واگن ها به تبریز و انجام تست های فنی و ناوبری، به طور آزمایشی در مسیر ۶ کیلومتر اول، حدفاصل ائل گلی تا ایستگاه شهریار راه اندازی خواهد شد.