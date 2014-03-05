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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۱۹

حجت الاسلام حسن زاده مطرح کرد:

نقش پر رنگ دانشگاه جامع علمی کاربردی در اقتصاد مقاومتی

نقش پر رنگ دانشگاه جامع علمی کاربردی در اقتصاد مقاومتی

اهواز - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت اهواز گفت: نقش دانشگاه جامع علمی کاربردی در اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری بسیار پر رنگ است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالحسن حسن‌زاده صبح امروز در مراسم افتتاح مرکز علمی کاربردی حفاری ایران و سی و چهارمین گردهمایی رؤسای واحدهای استانی که در شرکت ملی حفاری اهواز برگزار شد عنوان کرد: خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جهش علمی بسیار بزرگی در کشور پدید آمد.

وی با اشاره به اینکه، نقش دانشگاه علمی کاربردی در بخش اقتصاد مقاومتی بسیار پر رنگ است گفت: به طور حتم با تکیه بر نیرو  و دانش بومی می توان مباحث مورد نظر مقام معظم رهبری در مسئله اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرد.  

امام جمعه موقت اهواز تصریح کرد: مهم ترین خاصیت دانشگاه جامع علمی کاربردی این است که به آموزش علوم مورد نیاز در جامعه می پردازد.

حجت الاسلام حسن زاده افزود: در سال های قبل از انقلاب اسلامی در سراسر استان یک پزشک متخصص اعصاب حضور نداشت اما در این زمان به برکت انقلاب اسلامی در همه بخش ها پزشک متخصص وجود دارد البته در سایر بخش ها نیز پیشرفت های بسیار خوبی کسب شده است.

وی با بیان اینکه، در احادیث دینی علم نافع بسیار مورد تاکید قرار گرفته اظهار کرد: با توجه به محدودیت عمر، انسان قادر به دستیابی به همه دانش ها نیست به همین دلیل باید به سراغ علوم کاربردی برویم.

کد مطلب 2249905

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