130 میلیون دلار مجوز سرمایه گذاری خارجی در گلستان جذب شده است

داود طبرسا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا به امروز دو مجوز سرمایه گذاری خارجی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی برای شرکت پژوهان پلاست گرگان که تولید قطعات یخچال را دارد و شرکت فولاد رضوان گلستان گرفته شده است که کار این جذب در بخش اداری تمام شده است و ارز مورد نظر باید از بانک مرکزی به بانک های داخلی وارد شود.

وی افزود: هدف از برگزاری چنین کارگاه نیازی بود که در استان در این بحث احساس می شد که هم مدیران دستگاه های دولتی و هم بخش خصوصی اطلاعات خود را به صورت کلیدی در بحث فاینانس افزایش دهند.

رتبه 18 گلستان در سرمایه گذاری خارجی در کشور

طبرسا ادامه داد: در سرمایه گذاری هیچ رتبه بندی در کشور نداریم ، در سرمایه گذاری خارجی تا قبل از سال 2012 هیچ گونه سرمایه گذار خارجی و فاینانس در استان نداشتیم ولی در سال 2012 به میزان 55 میلیون دلار جذب سرمایه گذاری خارجی در استان در شرکت هایی چون پیام سکنی و کانسار آذین و روغن پیروزی شمال داشتیم .

وی بیان کرد: با این 55 میلیون و 543 هزار دلار جذب در سال 2012 بر اساس آخرین اعلام رتبه گلستان در بین 31 استان کشور توسط سازمان سرمایه گذاری خارجی 18 اعلام شده است.

گفتنی است ظهر چهارشنبه کارگاه آموزشی روش های تامین منابع مالی سرمایه گذاری سیستم خارجی فاینانس در گرگان برگزار شده است.