به گزارش خبرنگار مهر، نخستین بار دادستان کل کشور در تاریخ 18 آبان سال 90 به موضوع نقش برخی نمایندگان مجلس هشتم در پرونده فساد سه هزار میلیاردی اشاره کرد و گفت: برخی نمایندگان مجلس هشتم درباره این پرونده احضار شدند که به عنوان متهم با سپردن وثیقه آزاد هستند.



محسنی اژه ای در آن نشست اشاره ای به تعداد این نمایندگان نداشت تا اینکه 41 روز بعد در جمع خبرنگاران گفت که 4 نفر از نمایندگان مجلس به عنوان مطلع و متهم به دادگاه احضار شده‌اند اما هیچ نماینده ای در خصوص پرونده بزرگ فساد مالی بازداشت نشده است.



وی در پاسخ به اینکه گفته می شود برخی از نمایندگان مجلس به افرادی که در پرونده فساد بزرگ مالی دست داشته اند برگه سفید امضا داده اند اظهار داشت: اگر نماینده ای با دادن برگه های سفید امضا کمک به تسهیل اقدام مجرمانه ای کند ما آن را بررسی و به عنوان جرم تلقی می کنیم. علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در جمع خبرنگاران درباره نقش نمایندگان در پرونده سه هزار میلیاردی گفت: تایید یا تکذیب نمی‌کنم.اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید به پرونده این نمایندگان همانند دیگر متهمان پرونده رسیدگی شود.



آقازاده ها چه کاره بودند؟

بعد از تایید نقش نمایندگان در پرونده، این بار نوبت نام بردن از فرزندان آنها و نقش شان در شرکتهای مه آفرید بود. آقازاده هایی که ادعا می شد به عنوان مدیرعامل برخی شرکتهای وابسته به گروه مه آفرید فعالیت می کردند و بدون اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشند حقوقهای چند میلیونی می گرفتند.



در آن زمان حتی از پسر یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس به عنوان متهم نام برده می شد. انتشار این اخبار باعث شد که سخنگوی دستگاه قضا به این اخبار واکنش نشان دهد. او در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت: پسر یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخیر با اتهامی سنگین بازداشت شده است. این فرد بازداشت شده فرزند نماینده مجلس و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیست و فرزند یکی دیگر از نمایندگان است.

محاکمه در دادگاه کیفری



رسیدگی به متهمان اصلی این پرونده باعث شد، موضوع نقش نمایندگان در فساد بزرگ به دست فراموشی سپرده شود. این در حالی بود که برای سه نماینده کیفرخواست صادر و پرونده شان به دادگاه فرستاده شده بود. البته تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 باعث شد پرونده این سه نماینده از دیگر متهمان جدا شده و به جای دادگاه انقلاب به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شود.

سرانجام سه نماینده در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیر خراسانی محاکمه شدند.

قضات دادگاه کیفری استان تهران پس از رسیدگی به این پرونده دو نماینده را محکوم و سومین نماینده مجلس را تبرئه کردند.

ایراد دیوان عالی کشور به رای

قاضی محسن افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران در این باره به خبرنگار مهر گفت: پس از صدور حکم دو نماینده مجلس به حکم خود اعتراض کرده و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

وی افزود: قضات دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و حکم، به آن نقص گرفته و پرونده را برای رفع نقص به دادگاه بازگرداندند. قضات دیوان عالی کشور خواستار تحقیق از مه آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده به عنوان مطلع شده بودند.

سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران خاطر نشان کرد: پس از بازگشت پرونده به دادگاه، هفته گذشته مه آفرید از زندان به دادگاه احضار شد و به عنوان مطلع به پرسش قضات پاسخ داد.

افتخاری افزود: با تحقیق از مه آفرید رای دو نماینده بزودی صادر خواهد شد.