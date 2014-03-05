بزرگترین تعزیه فاطمیه کشور در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر مختاری ظهر چهارشنبه در اولین جلسه رسمی روسای شوراهای مذهبی فارس، گفت: مصادف شدن ایام فاطمیه با تعطیلات نوروز در سال جدید وظیفه هیئت های مذهبی را سخت کرده زیرا باید فضا را برای مردم مومن و متعهد آماده کنند.

وی تصریح کرد: نمایشگاه توانمندی هیئت های مذهبی در تاریخ 23 اسفند ماه در شیراز راه اندزای خواهد شد و از طرفی بزرگترین تعزیه فاطمیه نیز در شیراز برگزار می شود.

رئیس شورای هیئات مذهبی فارس با اشاره به اینکه این شورا در ادوار گذشته فعالیت چشمگیری نداشته است، یادآور شد: هیچگونه آرشیو یا اوراقی از فعالیت های گذشته این شورا موجود نیست بنا بر این تصمیم به ثبت و آرشیو فعالیت های بزرگ هیئت های مذهبی استان فارس گرفتیم.

مختاری تصریح کرد: برای توسعه کارها نیازمند تقویم، تقسیم کار، پایش ، برنامه ریزی، آموزش و... هستیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر پرکارترین سازمان مردم نهاد در کشور هیئت های مذهبی است و اینان هستند که باید با انجام کارهای فرهنگی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمنان ایستادگی کنند.

رئیس شورای هیئات مذهبی فارس تاکید کرد: در پایتخت فرهنگی کشور چالش های مختلفی وجود دارد که باید با توسعه فعالیت هیئت های مذهبی بحث پیشگیری را توسعه دهیم.

مختاری یادآورشد: بحث آموزش، آشنایی مداحان و... از جمله برنامه هایی است که باید با هماهنگی و همراهی آموزش و پرورش فارس انجام شود.

وی با اشاره به راه اندازی شرکت تعاونی هیئات مذهبی فارس، گفت: هماهنگی های لازم در این خصوص با همکاری شرکت سلحشوران انجام شده و تفاهم نامه ای نیز با سازمان حج و زیات استان فارس امضا کرده ایم.