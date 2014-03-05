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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۰۲

مختاری:

بزرگترین تعزیه فاطمیه کشور در شیراز برگزار می شود

بزرگترین تعزیه فاطمیه کشور در شیراز برگزار می شود

شیراز – خبرگزاری مهر: رئیس شورای هیئات مذهبی فارس از برگزاری بزرگترین تعزیه فاطمیه کشور در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر مختاری ظهر چهارشنبه در اولین جلسه رسمی روسای شوراهای مذهبی فارس، گفت: مصادف شدن ایام فاطمیه با تعطیلات نوروز در سال جدید وظیفه هیئت های مذهبی را سخت کرده زیرا باید فضا را برای مردم مومن و متعهد آماده کنند.

وی تصریح کرد: نمایشگاه توانمندی هیئت های مذهبی در تاریخ 23 اسفند ماه در شیراز راه اندزای خواهد شد و از طرفی بزرگترین تعزیه فاطمیه نیز در شیراز برگزار می شود.

رئیس شورای هیئات مذهبی فارس با اشاره به اینکه این شورا در ادوار گذشته فعالیت چشمگیری نداشته است، یادآور شد: هیچگونه آرشیو یا اوراقی از فعالیت های گذشته این شورا موجود نیست بنا بر این تصمیم به ثبت و آرشیو فعالیت های بزرگ هیئت های مذهبی استان فارس گرفتیم.

مختاری تصریح کرد: برای توسعه کارها نیازمند تقویم، تقسیم کار، پایش ، برنامه ریزی، آموزش و... هستیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر پرکارترین سازمان مردم نهاد در کشور هیئت های مذهبی است و اینان هستند که باید با انجام کارهای فرهنگی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمنان ایستادگی کنند.

رئیس شورای هیئات مذهبی فارس تاکید کرد: در پایتخت فرهنگی کشور چالش های مختلفی وجود دارد که باید با توسعه فعالیت هیئت های مذهبی بحث پیشگیری را توسعه دهیم.

مختاری یادآورشد: بحث آموزش، آشنایی مداحان و... از جمله برنامه هایی است که باید با هماهنگی و همراهی آموزش و پرورش فارس انجام شود.

وی با اشاره به راه اندازی شرکت تعاونی هیئات مذهبی فارس، گفت: هماهنگی های لازم در این خصوص با همکاری شرکت سلحشوران انجام شده و تفاهم نامه ای نیز با سازمان حج و زیات استان فارس امضا کرده ایم.

کد مطلب 2249913

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