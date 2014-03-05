  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۰۴

احمدی:

کلید حماسه اقتصادی زده شد/ میانکاله بخش تفکیک ناپذیر مازندران است

کلید حماسه اقتصادی زده شد/ میانکاله بخش تفکیک ناپذیر مازندران است

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر مجمع نمایندگان مازندران گفت: با آرامش اقتصادی که درحال حاضر در جامعه وجود دارد، کلید حماسه اقتصادی زده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران مازندران افزود: امیدوارم از سال 93 بحث رفاه مردم بهتر از سالهای گذشته باشد.

وی عنوان کرد: نبایدفقط در شعار از اقتصادی مقاومتی استفاده کنیم و باید در این زمینه فرهنگ سازی شود و تا ریل گذاری مناسب و برنامه ریزی درستی صورت نگیرد، محقق نمی شود.

وی با اشاره به مسائل استان مازندران گفت: تا زمانیکه برنامه ریزی درستی صورت نگیرد، نمی توانیم به اهداف دست یابیم.

احمدی گفت: در بحث بودجه استانی به  نسبت سایر استانها، وضعیت استان مازندران در سال 93 بهتر شده و در سالهای گذشته به اندازه سهم جمعیت استان دریافت نداشتیم که در سال 93 چند درصد بیشتر از سال های قبل ردیافت خواهیم کرد.

نماینده مردم  نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس گفت: از محل بودجه 180 قریب 173 میلیارد تومان بودجه به استان مازندران داده شد و بنا بر این شد کل این بودجه جذب شود.

احمدی افزود: در این زمینه استان مازندران رتبه سوم را در کشور در بودجه 93 کسب کرده است و اینها نشان می دهد که حرکتی برای تحثث حماسه اقتصادی در استان آغاز شده است.

احمدی عنوان کرد: در موضوع سبد کالا، مجمع نمایندگان ایستادگی واعلام کرد تا از برنج مازندران در سبد کالایی قرار گیرد و قرار شد 20 هزار تن برنج برای مرحله دوم عرضه سبد کالایی از کشاورزان خریداری شود.

دبیر مجمع نمایندگان مازندران یادآور شد: در بحث کشمکش های سیاسی هرچه شکاف بیشتر شود، مردم ضرر می کنند ونباید به سمت اختلافات برویم و نیاز به تعامل بیشتر است.

میانکاله جزء تفکیک ناپذیر مازندران است

دبیر مجمع نمایندگان مازندران در پاسخ به سوائل خبرنگار مهر درباره پیگیری جلوگیری از جدایی میانکاله از استان گفت: میانکاله بخش جدا ناپذیر استان مازندران است و هیچگاه اجازه نخواهیم داد که از این جزء لاینفک از استان جدا شود.

احمدی افزود: کار هیئت دولت درباره الحاق بخشی از میاکاله به گلستان مورد تایید نیست و خلاف قانون عمل کرده است.

وی اظهار داشت: میانکاله فقط موضوع درون استانی نیست  و برای کم و یا زیاد شدن باید با نظر مجلس شورای اسلامی باشد و در این راستاف نامه ای به رئیس مجلس نوشته شد تا در کمیته انطباق بررسی و اکنون منتظر تصمیم نظر این کمیته هستیم.

وی تصریح کرد: تمامی نمایندگان استان و مجمع نمایندگان پیگیر قضیه هستیم و مسئل میانکاله پیگیری می شود.

کد مطلب 2249914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها