کلید حماسه اقتصادی زده شد/ میانکاله بخش تفکیک ناپذیر مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران مازندران افزود: امیدوارم از سال 93 بحث رفاه مردم بهتر از سالهای گذشته باشد.

وی عنوان کرد: نبایدفقط در شعار از اقتصادی مقاومتی استفاده کنیم و باید در این زمینه فرهنگ سازی شود و تا ریل گذاری مناسب و برنامه ریزی درستی صورت نگیرد، محقق نمی شود.

وی با اشاره به مسائل استان مازندران گفت: تا زمانیکه برنامه ریزی درستی صورت نگیرد، نمی توانیم به اهداف دست یابیم.

احمدی گفت: در بحث بودجه استانی به نسبت سایر استانها، وضعیت استان مازندران در سال 93 بهتر شده و در سالهای گذشته به اندازه سهم جمعیت استان دریافت نداشتیم که در سال 93 چند درصد بیشتر از سال های قبل ردیافت خواهیم کرد.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس گفت: از محل بودجه 180 قریب 173 میلیارد تومان بودجه به استان مازندران داده شد و بنا بر این شد کل این بودجه جذب شود.

احمدی افزود: در این زمینه استان مازندران رتبه سوم را در کشور در بودجه 93 کسب کرده است و اینها نشان می دهد که حرکتی برای تحثث حماسه اقتصادی در استان آغاز شده است.

احمدی عنوان کرد: در موضوع سبد کالا، مجمع نمایندگان ایستادگی واعلام کرد تا از برنج مازندران در سبد کالایی قرار گیرد و قرار شد 20 هزار تن برنج برای مرحله دوم عرضه سبد کالایی از کشاورزان خریداری شود.

دبیر مجمع نمایندگان مازندران یادآور شد: در بحث کشمکش های سیاسی هرچه شکاف بیشتر شود، مردم ضرر می کنند ونباید به سمت اختلافات برویم و نیاز به تعامل بیشتر است.

میانکاله جزء تفکیک ناپذیر مازندران است

دبیر مجمع نمایندگان مازندران در پاسخ به سوائل خبرنگار مهر درباره پیگیری جلوگیری از جدایی میانکاله از استان گفت: میانکاله بخش جدا ناپذیر استان مازندران است و هیچگاه اجازه نخواهیم داد که از این جزء لاینفک از استان جدا شود.

احمدی افزود: کار هیئت دولت درباره الحاق بخشی از میاکاله به گلستان مورد تایید نیست و خلاف قانون عمل کرده است.

وی اظهار داشت: میانکاله فقط موضوع درون استانی نیست و برای کم و یا زیاد شدن باید با نظر مجلس شورای اسلامی باشد و در این راستاف نامه ای به رئیس مجلس نوشته شد تا در کمیته انطباق بررسی و اکنون منتظر تصمیم نظر این کمیته هستیم.

وی تصریح کرد: تمامی نمایندگان استان و مجمع نمایندگان پیگیر قضیه هستیم و مسئل میانکاله پیگیری می شود.