به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی قبل از ظهر چهارشنبه در پایان درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به فرازهایی از نهج البلاغه امیر المومنین(ع) اظهار داشتند: مسئله تولی و تبری در اسلام جایگاه بسیار مهم دارد، همانطوری که مومن تولی، نسبت به اهل بیت(ع) و دوستانشان دارد، بر او لازم، ضروری و واجب است که دشمنان خدا را نیز دشمن بدارد.

این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم تصریح کرد: اسلام دین جامعی است که در تمام ابعاد اجتماعی زندگی انسانها فرامین دارد، خلاصه کردن آن، تنها در اخلاقیات ظلم به اسلام است.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه حفظ کینه و خشم نسبت به دشمنان دین و خدا از سفارشات حضرت امام(ره) نیز است، با اشاره به وصیت نامه حضرت امام خمینی(ره) بیان داشت: امام(ره) می‌فرماید «من سفارش می‌کنم به انقلابی‌ها که خشم و کینه خود را نسبت به دشمنان اسلام خاموش نکنید».

وی با اشاره به دیدار اوباما و نتانیاهو در حاشیه اجلاس آیپک افزود: نخست وزیر رژیم صهیونیستی با کمال وقاحت و بی‌شرمی ایران را ترویست می‌داند و می‌گوید دشمنان اصلی ما ایران، حزب الله لبنان و مقاومت سوریه هستند.

این مرجع تقلید تاکید کرد: مردم باید همواره هوشیار باشند و تبری خود را نسبت به این گونه دشمنان کینه توز ابراز کنند.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه نتانیاهو خود را نجیب می‌داند گفتند: دشمنان خدا خود را نجیب می‌دانند و با کمال وقاحت بیان می‌کنند که باید برنامه‌های هسته‌ای ایران را از بین ببریم تا موفق نشویم آرام نمی‌نشینیم.