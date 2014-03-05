4 طرح عمرانی و درمانی سپاه ناحیه رودسر افتتاح و به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه قدس گیلان ظهر چهارشنبه در این مراسم از ساخت 60 هزار متر مربع فضای ورزشی در قالب احداث سوله های ورزشی از سوی این نهاد در سطح استان خبر داد.

سردار هامون محمدی افزود: تاکنون 51 سوله ورزشی مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفته و تا پایان خرداد ماه سال 93 نیز 70سوله ورزشی دیگر نیز تکمیل و به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه حجم سرمایه گذاری برای انجام این طرح ها را 190 میلیارد ریال ذکر کرد.

فرمانده سپاه ناحیه رودسر نیز در این مراسم از افتتاح چهار طرح عمرانی و درمانی از سوی سپاه این ناحیه شامل احداث ساختمان ورودی سپاه در دو طبقه با زیر بنای 400 مترمربع با اعتباری افزون بر 650 میلیون ریال، نصب و راه اندازی دستگاه تراکم استخوان در محل درمانگاه امام رضا علیه السلام با هزینه یک میلیارد و 580 میلیون ریال از محل منابع درمانگاه خبر داد.

سرهنگ رحمان عصامی ادامه داد: از دیگر پروژه ها می توان به پل آهنی اینی ور بن یک میلیارد و 500 میلیون ریال از محل پروژه های محرومیت زدایی، احداث جاده میان لنگه با بهره مندی 20 خانوار از مزایای آن با اعتباری افزون بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال از محل پروژه های محرومیت زدایی را نام برد.