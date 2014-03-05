پولشویی پیامد قاچاق مواد مخدر است

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا جزيني در ديدار با نماينده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با اشاره به موقعيت حساس ايران به جهت همسايگي با افغانستان بهعنوان منبع كشت مواد مخدر جهان گفت: طبق گزارشات رسيده، سطح زير كشت خشخاش و توليد ترياك طي سالهاي اخير رو به افزايش است و اين معضلي جهاني براي همه كشورها محسوب ميشود. ترانزيت مواد مخدر از طريق بنادر خليج فارس، آسياي ميانه و بالكان صورت ميگيرد و ايران نيز از طرق مختلف اين مسيرها را كنترل و در حوزههاي مختلف با مواد مخدر مبارزه ميكند.
قائم مقام دبيركل ستاد اظهار داشت: تلفات نيروي انساني، تخريب محيط زيست و ناهنجاريهاي اجتماعي و اقتصادي كه نماد بارز آن پولشويي است، از پيامدهاي ناشي از قاچاق مواد مخدر هستند.
جزيني با بيان اينكه ايران سالانه هزينههاي زيادي را در امر مبارزه با مواد مخدر ميپردازد، گفت: طي ده روز گذشته، سه تن از نيروهاي جان بر كف انتظامي در راه مبارزه شهيد شدهاند كه دو نفر از آنان از استان فارس و ديگري از سيستان و بلوچستان بودهاند، همچنين 4 تن مواد مخدر در فارس كشف شده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود توجه به حوزه پيشگيري از اعتياد را از برنامههاي مهم كشور در امر مبارزه خواند و افزود: اشتغال بهبوديافتگان از اهميت ويژهاي برخوردار است، چرا كه آنان پس از طي روند درمان بايد كسب و كاري داشته باشند تا زمينه عود اعتياد آنان كاهش يابد لذا اگر طرحي وجود دارد كه موجب سرعتبخشي اين بحث ميشود، استقبال ميكنيم.
وي افزود: جايگاه شما بهعنوان نماينده سازمان ملل و همچنين گروه مينيدوبلين در امر مبارزه با مواد مخدر حايز اهميت است و انتظار ما اين است كه فعاليت اين گروه تشديد شده و شما نيز از كشورهايي كه در مبارزه مشاركت كمتري دارند دعوت و همچنين تعامل دو جانبه و مثبتي با ستاد برقرار كنيد، ما نيز از شما حمايت خواهيم كرد و اميدواريم شاهد فعاليتهاي شما در اين راستا باشيم.
همچنين ليك بونوات نماينده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل UNODC در اين ديدار گفت: مواد مخدر تهديدي نه تنها براي ايران بلكه براي كل جهان است و همكاريهاي بينالمللي در اين ميان حائز اهميت و داراي نقش اساسي است.
وي افزود: طي سالهاي اخير شاهد افزايش توليد مواد مخدر هستيم به گونهاي كه توليد ترياك در افغانستان در سال 2012 ميلادي از 3700 تن به 5500 تن در سال 2013 ميلادي رسيده است، همچنين مصرف جهاني هروئين 380 تن در سال است اما برآوردهاي ما نشان ميدهد كه امسال ميزان توليد اين ماده 700 تن بود يعني ميزان عرضه بيش از تقاضا بود.
وی گفت: جهان، تلاش ايران را در مبارزه با مواد مخدر ستايش ميكند، ايران كشوري است كه سالانه 500 تن مواد مخدر كشف ميكند و تاكنون 3700 نفر از نيروهايش جان خود را در راه مبارزه از دست داده و بيش از ده هزار نفر در اين ميان مصدوم شدهاند.
وي در ادامه ايجاد اشتغال در نوار مرزي افغانستان را رويكردي مهم و در خور توجه در مبارزه خواند و افزود: توسعه اقتصادي، آموزشي و كارآفريني در نوار مرزي موجب ميشود كه سرمايهگذاريها به سمت بخش خصوصي و سپس كاهش تقاضا منجر شود.
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