توسعه همدان نیازمند تدوین برنامه های راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر، علي تعالي ظهر چهارشنبه در ديدار رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار همدان با بیان اینکه برنامه راهبردي ميتواند سند چشماندازي براي خدمترساني مسئولان آينده مديريت شهري باشد، گفت:همدان شهر تاريخي و بكري است.
وی اظهار كرد: همدان به لحاظ شهرسازي از مبلمان زيبايي برخوردار است در حالي كه تقريباً از بافت تاريخي و سنتي خود نيز خارج نشده كه تغيير اين بافتهاي سنتي به مراتب از دغدغههاي مسئولان است.
وي خدمت را ثمره و نتيجه فعاليت خدمتگزاران نظام دانست و افزود: با توجه به اينكه اعضاي شوراي اسلامي شهر در سپر مشكلات و صف كار قرار دارند بر اين اساس بايد نظرات آنها در تصميمگيريها لحاظ شود.
فرماندار همدان اضافه كرد: باید با اقبال بيشتري به نظرات شوراي اسلامي شهر همدان كه در قالب مصوبات و صورتجلسات با حسن نيت لحاظ شده توجه شود.
علي تعالي از اعلام آمادگي فرمانداري شهرستان همدان در راستاي كمك و همكاري با شوراي اسلامي شهر و شهرداري همدان خبر داد و يادآور شد: همكاريها و مساعدتهای مسولین در راستاي رفاه حال شهروندان است.
تعالي با اشاره به اينكه قدمت و پيشينه تاريخي شهر همدان در سطح كشور مطرح است، گفت: باید شرايط و بسترهاي لازم از جمله ساماندهي وروديهاي شهر براي توسعه صنعت گردشگري مهيا شود.
رئيس شوراي اسلامي شهر همدان نیز با بیان اینکه همدان شهر تاريخي و مطرح در خاورميانه است كه به دليل مزيتهاي خاص خود دچار مشكلاتي از جمله حاشيهنشيني شده، گفت: حاشيهنشيني در همدان از پنج درصد به 32 درصد افزايش يافته است.
رضا میرزایی افزود: علاوه بر مهاجرتهاي روستاييان مناطق مختلف استان به شهر همدان، از استانهاي همجوار نيز به دليل وجود امنيت در همدان مهاجرتهايي صورت گرفته است.
ميرزايي افزايش ساخت و سازهاي غيرمجاز با وجود فرهنگهاي مختلف را باعث افزايش مسئوليت مديريت شهري دانست و افزود: رفع مشكلات حاشيهنشيني همكاري و تعاملهاي بيشتر مسئولان شهر با شهرداري و شورا را ميطلبد تا راهكارهاي مناسبي براي رفع مشكل حاشيهنشيني ارائه شود.
وي بر مهار و تبيين وضع موجود حاشيهنشيني تأكيد كرد و اظهار داشت: در مرحله نخست بايد از گسترش حاشيهنشيني در سطح شهر همدان جلوگيري به عمل آيد و سپس برای تغییر وضع موجود بعضي از ضوابط نیز اصلاح شود.
رئيس شوراي اسلامي شهر همدان با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه داشتن شهري مطلوب در گرو ارائه خدمات يكسان به شهروندان مناطق مختلف است، افزود: باید دست به دست هم داده و با همكاري هم به گونهاي عمل كرد كه شهري آباد و توسعه يافته براي نسلهاي آينده به يادگار گذاشت.
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