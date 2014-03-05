به گزارش خبرنگار مهر، در نوروز 93 همچون سالهاي گذشته دستاندرکاران راه و ترابری استان سمنان اعم از مدیرکل راه و ترابری و روسای ادارات تابعه دست در دست هم، سعی دارند با توجه به امکانات موجود برای برطرف کردن مشکلات، خود را براي مسافرهای نوروزي آماده کنند تا بتوانند خاطره خوشي را در ذهن مسافران و هموطنان عزیزمان برجاي گذارند.
راهداران، پيمانكاران، كاركنان و عوامل اجرايي راه و ترابری همگي با اقدامات راهداري مشغول خانه تكاني راهها براي پذيرايي از مسافران هستند.
شتشوي علائم راهنمايي و رانندگي، تجديد خط كشيها و روكش آسفالت و پاكسازي كنارههاي مسير راهها همه و همه از اقداماتي است كه عوامل اجرايي راهداري استان مشغول به انجام آن هستند که سهم تلاشهای پرسنل خدوم اداره راه و ترابری شهرستان میامی در این بین بیش از سایر ادارات مشهود است.
حضور مستمر 40 راهدار در سطح محورهاي ارتباطي میامی
رئیس اداره راه و ترابری شهرستان میامی در گفتگو باخبرنگار مهر با یادآوری اینکه راه و شهرسازي يكي از دستگاههاي عضو كميته و ستاد سفرهاي نوروزي است گفت: این اداره موظف به ارائه تمهيداتی برای آرامش و آسایش مسافران نوروزی است.
مهدی کاظمی افزود: امسال نيز همانند سالهاي گذشته، محورهاي ارتباطي را مهياي استقبال از مسافران نوروزي كرديم به طوري كه عوامل راهداري و راهداران در حوزههای ورودي و خروجي شهرستان به ارائه خدمات به مسافران خواهند پرداخت.
به گفته وي، در ایام نوروز 40 راهدار و عوامل اجرايي با بكارگيري20 دستگاه ماشين آلات سبك و سنگين راهداري در قالب(روزانه) سه اكيپ راهداري در سطح محورهاي ارتباطي میامی حضور مستمر خواهند داشت.
"راه" شاهرگ اقتصادی و حیاتی جامعه
رئیس اداره راه و ترابری شهرستان میامی ادامه داد: شتشوي علائم راهنمايي و رانندگي، تجديد خطي كشيها و روكش آسفالت و پاكسازي حريم راهها و ساير اقدامات راهداري از فعاليتهايي است كه بعنوان خانه تكاني جزو تكاليف اين اداره بوده و هر سال با فرارسيدن فصل بهار انجام ميشود.
کاظمی تصریح کرد: همانطور که میدانید "راه" شاهرگ اقتصادی و حیاتی مردم، دولتها و ملتها بشمار میرود به طوری که نبود آن کلیه نیازهای حیاتی بشر را مختل نموده و تمامی ملتها دچار مشکلات عدیدهای خواهند شد و از این رو است که تمامی دولتها نگاه ویژه به این مقوله داشته و آن را جزء برنامههای حیاتی خود دانسته و سعی میکنند ارتباط خود را با دیگر ملتها چه از راه زمینی، هوایی، ریلی، دریایی و ... بیشتر کنند.
وی خاطر نشان کرد: دولتها حیات خود را بسته به این ارتباطها میدانند، به طوری که اگر در این نوع ارتباطات اخلالی به وجود آید حیات آنان را به خطر میاندازد و کشور عزیز ما هم از این مقوله مستثنی نبوده و در چند سال اخیر نگاهی ویژه به این "راه" شده است ولی بازهم باید نگاهها عمیقتر و اجراییتر گردد تا بتوانیم خود را جزء کشورهای توسعه یافته بدانیم و از غافله حیاتی دنیا عقب نمانیم.
محور شاهرود – سبزوار پرحادثه خیزترین محورهای کشور
رئیس اداره راه و ترابری شهرستان میامی گفت: استان سمنان با600 کیلومتر بزرگراه در مسیر حرم حضرت معصومه(س) و حرم برادر بزرگوارشان امام رضا(ع) و در کریدر غرب به شرق کشور قرار گرفته و محور شاهرود – سبزوار که جزء پرحادثه خیزترین محورهای کشور به شمار میرود در این مسیر میباشد و متاسفانه هنوز هم شاهد تلفات جادهای در این محور میباشیم که عمدهی آن واژگونی ناشی از خواب آلودگی رانندگان است.
کاظمی ادامه داد: کویری بودن استان و یکنواخت بودن محورهای آن از مهمترین دلالیل این حوادث است اما دولت برای رفع این مشکلات نیز تاکنون اقدامات خوبی انجام داده است.
وی با اشاره به سهم 23 درصد شهرستان میامی از کل راههای هم سنگ استان اضافه کرد: میامی کریدر ارتباطی چهار استان کشورمان (خراسان مرکزی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و گلستان) است و هموطنان عزیزمان از 26 استان کشور که قصد پابوسی آقا امام رضا(ع) را دارند، باید از این محور عبور کنند که این امر بر اهمیت نقش راههای ارتباطی این شهرستان میافزاید، لذا باید به این راهها به طور ویژه و ملی نگاه شود و برنامههای آتی را در سطح کلان کشور برنامهریزی شود.
نصب 600 عدد پرچم در سطح محورهای مواصلاتی میامی
رئیس اداره راه و ترابری شهرستان میامی با اشاره به نصب 600 عدد پرچم در سطح محورهای مواصلاتی میامی برای نوروز 93 گفت: نصب پرچم، تابلو و علائم یکی از راهکارهای ما بوده که بازتاب بسیار بالایی داشته و در نوروز 92 به صورت آزمایشی برای محور عباس آباد- کاروانسرای صدرآباد (به طول 15 کیلومتر) اقدام شد و طبق آمار منابع مسئول تعداد واژگونی در این محور به حد صفر رسید و این تجربه بسیار ارزنده باعث گردید که برای دیگر محورها و نقاط پرحادثه این اقدام تکرار شود.
کاظمی ادامه داد: شیار لرزاننده (رامبل) طولی یکی دیگر از راهکارهای ماست که در80درصد از محورهای شهرستان میامی انجام شده و مابقی نیز در حال انجام می باشد.
به گفته وی نصب بیش از هفت هزار عدد چشم گربهای در کل حوزه محور اصلی، ایمن سازی پیشانی و ورودی استان یعنی محور کاهک – عباسآباد، نصب تابلو علائم به طول km30، رامبل طولی، ارتقاء وترفیع گاردریل و نصب گاردریل در نقاط پرتگاه در حدود 1300 شاخه، اصلاح خط کشیهای محورهای شهرستان میامی، احداث دو پارکینگ برای استراحت مسافران عزیز در لاین شمالی در محور کاهک- عباس آباد (یکی ابتدای حوزه و دیگری در عباس آباد)، ایمن سازی دهانه پلها با اجرای خاکریز (که اثرات بسیار مثبتی داشته و مانع بسیاری از واژگونیهای منجر به فوت وخسارات جرحی ومالی شده است)، لکه گیری موضعی در حدود 10هزار متر مربع تقاطع غیر همسطح میامی که تقریبا 65 درصد عملیات فیزیکی آن به اتمام رسیده از دیگر اقدامات این اداره است.
کاهش قابل توجه تصادفات در کمربندی میامی
رئیس اداره راه و ترابری شهرستان میامی احداث هشت سرعتگیر در کمربندی این شهر که باعث کاهش تصادفات شده را از دیگر فعالیتهای خود بیان داشت و تصریح کرد: از سوی دیگر بهترین کاری که توانستیم با آن مردم میامی را خوشحال کنیم، احداث دوربرگردان در محدوده تقاطع غیرهمسطح این شهر بود که هم رضایت عمومی را دربرگرفت و هم باعث سهولت و دسترسی آسان مردم بومی و مسافران برای تردد به خراسان شمالی و منطقه کالپوش شد.
کاظمی ادامه داد: در سال 1389 محور ری آباد یک محور فرعی به صورت متروکه و با عرض کم، بدون شانه و شیب شیروانی مناسب بود و سطح راه بسیار نامناسبی داشت که در سال 1390 اقدام به شانهسازی محور و اصلاح شیب شیروانی شد و با لکه گیری، روکش آسفالت به طول 19 کیلومتر و نصب تابلو و علائم و ... نگاه ویژهای به این محور شد.
وی اضافه کرد: رفع نقاط پرحادثه کیلومتر 65 محور میامی – جاجرم که با اصلاح قوس هندسی محور و حذف دو قوس افقی پی در پی که برای نوروز سال 1393 آماده بهره برداری هستند، دوبانده کردن 20 کیلومتر از محور میامی- ری آباد نصب سرعتگیر و روشنایی در محدوده روستاهای کوهان، بکران و ...، یک طرفه کردن محورها به طول 30 کیلومتر، احداث و بهسازی به طول 100 کیلومتر (شاهرود- میامی– میاندشت و بالعکس) از دیگر اقدامات است.
کاظمی، احداث و بهسازی به طول 30 کیلومتر (محور عباس آباد – کامهک)، شروع پروژه تقاطع غیر همسطح میامی، نصب سه برج روشنایی، احداث 6 پارکینگ بسیار مناسب برای استراحت مسافران، رفع نقاط پرحادثه (10 مورد)، پیگیری در خصوص ایمن سازی محور میامی – جاجرم (اصلاح شیب شیروانی و شانه سازی و...) را از دیگر کارکردهای اداره راه و ترابری شهرستان میامی ذکر کرد.
نجات 250 مسافر در راه مانده در راه های مواصلاتی میامی
رئیس اداره راه و ترابری شهرستان میامی همچنین در مورد عملکرد این اداره در بخش کالپوش نیز گفت: مسافران با توجه به کویری بودن استان ما اگر پا به منطقه کالپوش بگذارند به گواه شاهدان احساسی از کویری بودن استان نخواهند داشت، منطقه کوهستانی با برف و باران فراوان، سردسیر و ... که اوج این برف و بوران در زمستان 1390 ابهت و عظمت خود را به نمایش گذاشت.
کاظمی ادامه داد: موارد بسیار زیادی از قبیل نجات چندین خانم باردار که مجبور شدیم با بلدوزر آنها را به نزدیکترین آمبولانس رسانده تا آنان را به بیمارستان شاهرود انتقال دهند و همچنین نجات 250 مسافر در راه مانده از دیگر رشادتها و ایثارگریهای راهداران ما بود.
.............................................
گفتگو از عباسعلی حسین پور
نظر شما