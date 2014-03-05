عدم تزریق به موقع اعتبارات بیمه ها را در کشور ناکارآمد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کبیر ظهر چهارشنبه در چهارمین اجلاس سراسری مدیران ارشد بیمه سلامت در استان هرمزگان با بیان این مطلب گفت: ما باید به گونه ای عمل نماییم تا پاسخگویی لازم را به بیمه شدگان داشته و اقدامات لازم را جهت رفع مشکلات درمانی آنان بکار بندیم.

وی مهمترین اهداف برگزاری این اجلاس را (مدنظر قراردادن خرید راهبردی خدمات سلامت در کارگروه اجلاس، فراهم کردن فضای هم اندیشی و بهره گیری از تجارب اجلاس، تعیین فرآیندهای مورد نظر بین ادارات کل ستادی و استانی، تهیه و تدوین چارچوب مناسب برای خرید راهبردی خدمات سلامت، تعیین روشهای اثر گذار بین بخشی برای استفاده از مشارکت سایر بخشها، تعیین نیازهای آموزشی برای طراحی دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای مدیران سازمان و ... )دانست.

وی افزود: ما بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز مورد نظر مقام معظم رهبری تکالیف اصلی و راهبردی سازمان بیمه سلامت را تعیین کرده ایم که اعم آن ماده 27 استقرار نظام تامین اجتماعی، بندج ماده 32 تایید بر نظام ارجاع و سطح بندی خدمات خرید راهبردی سلامت، بند ب ماده 34 تایید بر کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان به کمتر از 30 درصد و کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو و درمان بیماران صعب العلاج و ... است.

معاون بیمه خدمات سلامت ادامه داد: با توجه به وضعیت موجود، سازمان بیمه سلامت ایران با چالشها و فرصتهایی روبه رو است که از مهمترین آن ضعف در فرهنگ بیمه ای کشور است که یک ناآشنایی عمومیت یافته نسبت به بیمه در کشور وجود دارد.

وی در این راستا ضمن اشاره به ناکارآمدی بیمه ها به دلیل عدم تزریق به موقع اعتبارات و محدودیتها مالی موجود گفت: اگر بیمه ها بالاخص بیمه سلامت از قدرت و اعتبار کافی در جامعه برخوردار نباشند در ارائه خدمت و عملکرد حتماً دچار مشکلات عدیده می گردند؛ بنابراین ما با برگزاری این اجلاس انتظار داریم تا بتوانیم با ایجاد فضای حمایت طلبی در بین بخش های اثرگذار و همچنین تحلیل وضعیت و نحوه ارائه خدمات بخش دولتی، خیریه و خصوصی بتوانیم رضایت خاطر بیمه شدگان خود را فراهم آوریم.