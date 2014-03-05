حمایت صندوق توسعه ملی از طرح های گردشگری مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیازآذری پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران درباره بحث اقتصاد استان یادآور شد: مازندران علاوه بر قطب کشاورزی، قطب گردشگری و توریست نیز هست و صنعت گردشگری به عنوان یکی از شاخص های های اقتصادی محسوب می شود.

وی افزود: در لایحه بودجه 93 تلاش کردیم واژه گردشگری را در راستای حمایت صندوق توسعه ملی بگنجانیم.

نیازآذری گفت: اکنون صندوق توسعه ملی علاوه بر اینکه از طرح های کشاورزی حمایت می کند از طرح های مرتبط با گردشگری نیز حمایت خواهد کرد و این اتفاق مهم اثر گذاری بالایی خواهد داشت و سرمایه گذاران راغب می شوند تا پول ارزان به اجرای طرح ها بپردازند.

وی بیان داشت: مجمع نماینده استان در مسائل ملی و منطقه ای همگرا و همصدا هستندو به عنوان نمونه در حاددثه بحران برف و سرمای استان، نمایندگان دغدغه های زیادی داشتند و پیگیری ملی داشته اند.

نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره به اینکه مازندران متعلق به 75 میلیون نفر است، اظهار داشت: باید نگاه مردم را به این موضوع معطوف کنیم و به بخش های مختلف توجه کنیم.

اقتصاد مقاومتی تنها راه نجات کشور است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره و اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی تنها راه نجات و برون رفت از شرایط موجود است و بخش کشاورزی و تولید باثبات ترین بخش در کشور است و باید در اقتصاد مقاومتی به این بخش توجه کرد.

نیازآذری بیان داشت: دولت و مجلس به این موضوع اهتمام ویژه دارد و باید تکیه بر منابع عمومی کشور و استان صورت گیرد.

وی افزود: توقع ما از مدیران دستگاههای اجرایی اینست که شرایط لازم را برای اجرای اقتصاد مقاومتی به تاسی از فرمان مقام معظم رهبری فراهم کنند.