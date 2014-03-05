۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۱۰

نیازآذری مطرح کرد:

حمایت صندوق توسعه ملی از طرح های گردشگری مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بابل در مجلس گفت: طرح های مرتبط با گردشگری در استان از حمایتهای صندوق توسعه ملی بهره مند می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیازآذری پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران درباره بحث اقتصاد استان یادآور شد: مازندران علاوه بر قطب کشاورزی، قطب گردشگری و توریست نیز هست  و صنعت گردشگری به عنوان یکی از شاخص های های اقتصادی محسوب می شود.

وی افزود: در لایحه بودجه 93 تلاش کردیم واژه گردشگری را در راستای حمایت صندوق توسعه ملی بگنجانیم.

نیازآذری گفت: اکنون  صندوق توسعه ملی علاوه بر اینکه از طرح های کشاورزی حمایت می کند از طرح های مرتبط با گردشگری نیز حمایت خواهد کرد و این اتفاق مهم اثر گذاری بالایی خواهد داشت و سرمایه گذاران راغب می شوند تا پول ارزان به اجرای طرح ها بپردازند.

وی بیان داشت: مجمع نماینده استان در مسائل ملی و منطقه ای همگرا و همصدا هستندو  به عنوان نمونه در حاددثه بحران برف و سرمای استان، نمایندگان دغدغه های زیادی داشتند و پیگیری ملی داشته اند.

نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره به اینکه مازندران متعلق به 75 میلیون نفر است، اظهار داشت: باید نگاه مردم را به این موضوع معطوف کنیم و به بخش های مختلف توجه کنیم.

اقتصاد مقاومتی تنها راه نجات کشور است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره و اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی تنها راه نجات و برون رفت از شرایط موجود است و بخش کشاورزی و تولید باثبات ترین بخش در کشور است و باید در اقتصاد مقاومتی به این بخش توجه کرد.

نیازآذری بیان داشت: دولت و مجلس به این موضوع اهتمام ویژه دارد و باید تکیه بر منابع عمومی کشور و استان صورت گیرد.

وی افزود: توقع ما از مدیران دستگاههای اجرایی اینست که شرایط لازم را برای اجرای اقتصاد مقاومتی به تاسی از فرمان مقام معظم رهبری فراهم کنند.

