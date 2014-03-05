به گزارش خبرنگار مهر، داود پاك طينت، صبح امروز در بازديد از دفتر خبرگزاري مهر استان يزد در اداره كل تبليغات اسلامي اين استان اظهار داشت: واقعيت آن است كه برخي مديران رسانه اي نيستند و بنا به دلايل مختلف علاقه اي به رسانه اي شدن ندارند.

وي تاكيد كرد: اما معتقديم اين روند بايد تغيير كند و مسئولان در موارد مختلف به خبرنگاران به عنوان نمايندگان مردم پاسخگو باشند.

پاك طينت همچنين با اشاره به لزوم فعاليت تخصصي روابط عمومي ها عنوان كرد: خوشبختانه طي سه چهار سال اخير، تحول چشمگيري در وضعيت روابط عمومي هاي ادارات استان يزد ايجاد شده و اغلب روابط عمومي ها به وضعيت مطلوبي رسيده اند و تنها چند روابط عمومي هنوز نتوانسته اند كار تخصصي به ويژه در زمينه اطلاع رساني ارائه دهند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه فضاي نقد در رسانه هاي استان يزد سرد است، عنوان كرد: انتظار بيشتري از رسانه ها در زمينه نقد سازنده داريم.

پاك طينت همچنين از گزارش هاي انتقادي خبرگزاري مهر طي يك ماه اخير قدرداني كرد و افزود: اميدواريم با پاسخگويي مديران به نقدها، فضاي كار در استان بهبود يابد.

سرپرست خبرگزاري مهر در استان يزد نيز در اين ديدار با اشاره به فضاي رسانه در استان يزد اظهار داشت: كمبود نيروهاي حرفه اي در استان يزد، يكي از بزرگترين مشكلاتي است كه رسانه ها به ويژه خبرگزاري ها با آن مواجه هستند.

نيره شفيعي پور با بيان اينكه نيروهاي حرفه اي اغلب جذب ادارات به ويژه روابط عمومي ها شده اند، عنوان كرد: در حال حاضر تعداد خبرنگاران حرفه اي در استان يزد انگشت شمار است.

وي ضمن قدرداني از حضور مديركل روابط عمومي استانداري يزد در دفتر خبرگزاري مهر اظهار اميدواري كرد: تعامل با رسانه هاي استان منجر به تسهيل در برقراري ارتباط با مديران و تسهيل در انجام كار خبري در استان يزد شد.