معتادان تزریقی در قزوین جمع آوری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر ظهر چهارشنبه با حضور معاون سياسي و امنيتي استاندار برگزار شد.

ايوب رحيمي در این مراسم اظهارداشت: اعتياد بلاي خانمان سوزي است كه تا اعماق جامعه نفوذ كرده و همه ما از مشاهده وضعيت يک معتاد و خانواده او رنج مي بريم.

وي افزود: قبل از مبارزه و مقابله با مواد مخدر بايد پيشگيري كرد كه اجراي فعاليت ها و برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي در اين خصوص بايد در اولويت باشد.

معاون سياسي و امنيتي استاندار قزوین با بيان اينكه مبارزه و مقابله با اين آسيب اجتماعي و خانمان سوز از عهده يك سازمان يا قشر خاص خارج است يادآورشد: در برخورد با اين معضل اجتماعي بايد همه مردم و سازمان ها را وارد ميدان كرد و رسانه هاي جمعي بويژه صدا و سيما در اين زمينه مي توانند نقش موثري داشته باشند.

وي افزود: بايد سازمان هاي مردم نهاد را تقويت كرد و اين نهادهاي مردمي را در امر پيشگيري و فرهنگ سازي در زمينه عدم گرايش به جوانان مواد مخدر مورد حمايت قرار دارد.

رحيمي در ادامه از طرح جمع آوري معتادين تزريقي و خطرناک در سطح استان خبر داد و اظهارداشت: از فاصله زماني 20 اسفند ماه جاري لغايت 16 فروردين سال 93 طرح جمع آوري معتادين خطرناک و تزريقي در سطح استان اجرا مي شود تا منظر شهر براي مردم و مسافرين و گردشگران نوروزي زشت و زننده نباشد.

وی در پايان خواستار نظارت بيشتر سازمان جهاد كشاورزي بر گلخانه ها و مزارع استان براي جلوگيري و مبارزه با كشت خشخاش و شاهدانه شد.