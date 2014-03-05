دغدغه هایی در تجارت خارجی وجود دارد/ صادرات 28 میلیارد دلاری کشور

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر شه حامد پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با مدیران دستگاههای اجرائی، مدیران تشکل ها و فعالین اقتصادی مازندران در اتاق بازرگانی با بیان اینکه از فروش نسیه و اعتباری مشکلاتی از قبیل در موعد مقرر پول پرداخت می شود که از دغدغه های بزرگ فعالین و تجاراقتصادی می باشد، اظهارداشت: برگشت سرمایه در تجارت خارجی یکی از نگرانی ها و دغدغه های تجار اقتصادی است که صندوق توسعه ملی 10درصد منابع صادراتی را تامین می کند.

وی بیان کرد: دولت برای اینکه بتواند دغدغه های درست و منطقی را پوشش دهد، موسسات بین المللی اعتبار صادرتی را در کشور راه اندازی کردند که قدمت آن حدود 100 سال است و این موسسات در 3 کشور انگلیس، روسیه و ایران فعالیت می کنند.

این مسئول با بیان اینکه صادر کنندگان و تاجران در بحث فروش نسیه و سر رسید پرداخت پول خود نگران هستند، هیچ دغدغه ای بخود راه ندهند، اذعان داست: این دغدغه ها برای مسئولین، و آنها این مسئله را حل می کنند.

شه حامد بیان کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران برای دغدغه تامین مالی صادرکنندگان و تجار، ابزارهای تامین مالی بعد از حمل یکسری محصولات از 2 روش اعتبار خریدار و خرید استاد صادراتی در نظر گرفته شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: برای تمامی کشورها و قاره ها مشروط به اینکه از طرف از صندوق ضمانت صادرات آفکاور نباشند، آمادگی تامین مالی بانک توسعه صادرات و سایر بانک ها همه ریسک های تجاری و سیاسی آنها را پوشش دهیم.

شه حامد تصریح کرد: باید از صندوق توسعه ملی بخواهیم 10 درصد برای تامین اعتبار صادراتی با نرخ مناسب را تخصیص دهیم و این اقدام امکانپذیر و شدنی است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه سال گذشته 6 هزار میلیارد تومان برای تامین اعتباری صادراتی تخصیص یافت، اظهارداشت: از تمام سیستم بانکی فقط 6 میلیارد تومان برای تامین صادرات در نظر گرفته شد.

شه حامد کل مانده تسهیلات بانکی را 400 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: نسبت این میزان با 6 میلیارد تومان چیزی حدود 2 درصد برای صادرات و مابقی به سایر است.

وی بخش تجارت خارجی را مظلوم عنوان کرد و گفت: کل تامین مالی صادرات کل کشور برای بخش صادرات معادل 2.5 میلیارد دلار بوده است و صندوق توسعه ملی با 18 بانک 34 میلیارد دلار قرارداد عاملیت دارد.

شه حامد به حنایت و کمک برای تامین مالی صادراتی بخش تجار تاکید کرد و اظهارداشت: تامین مالی صادراتی طبق آمارها حدود 10 درصد هزینه های تجاراست و در دنیا بیش از 70 درصد است.

وی با بیان اینکه صادر کننده در ایران با حجم مالی محدود و با هزینه های گزاف برای رقابت با تجار خارجی است، افزود: از آنها انتظار بیشتری داریم.

مدیرعامل صندوق ضمانت ایران به راه اندازی کمپینی برای ترغیب بانک ها از منابع داخلی، بانک مرکزی، منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی صادرات، تاکید کرد.

شه حامد صادرات 11 ماهه سال جاری کشور را 28 میلیارد دلار بدون میعانات گازی اعلام کرد و گفت: این میزان صادرات با افق 5 ساله برنامه پنجم توسعه فاصله داریم باید افزایش دهیم.

وی بیان کرد: در برنامه پنجم توسعه 300 میلیارد دلار صادرات را پیش بینی بینی کنیم و با عملیاتی شدن ورود و خروج کالاها توسط گمرکات در هر استان صادر کنندگان و تولید کنندگان می توانید در بخش صادرات توسعه دهید..