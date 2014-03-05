کلنگ ساخت گود زورخانه شهدای بسیج بیرجند به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر،عباسعلی مدیح ظهر چهارشنبه در آیین کلنگ زنی زورخانه شهدای بسیج بیرجند، اظهار داشت: گسترش ورزش باستانی و پهلوانی در میان نسل جوان و جلوگیری از رفتن جوانان به سمت بازی های اینترنتی هدف از احداث این گود زورخانه است.

وی با بیان اینکه 9 گود زورخانه و ورزش باستانی در بیرجند است،افزود: این پروژه به مساحت 500 متر مربع در دو فاز احداث می‌شود.

شهردار بیرجند اعتبار اجرای فاز نخست پروژه را یک میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: زمین این زورخانه توسط سپاه اهدا شده است.

مدیح با بیان اینکه در حال حاضر 24 سالن ورزش زورخانه‌ای در استان وجود دارد، بیان کرد: احداث زورخانه شهدای بسیج تا پایان سال 93 به اتمام می‌رسد.

شهردار بیرجند یادآورشد: این سومین زورخانه است که توسط شهرداری بیرجند احداث می‌شود و با عنوان زورخانه شهدای بسیج روبروی مسجد سیدالشهدای سجادشهر بیرجند احداث می شود.

وی همچنین از برگزاری بیست و یکمین جشنواره گلریزان پهلوانان زورخانه ای استان با هدف کمک به ایتام و دانش آموزان بی بضاعت، ساعت 19در سالن پیام مخابرات پاسداران بیرجند خبر داد.