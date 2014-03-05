  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۱۲

کلنگ ساخت گود زورخانه شهدای بسیج بیرجند به زمین زده شد

کلنگ ساخت گود زورخانه شهدای بسیج بیرجند به زمین زده شد

بیرجند- خبرگزاری مهر: به همت شهرداری بیرجند کلنگ ساخت گود زورخانه ای شهدای بسیج در این شهرستان به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر،عباسعلی مدیح ظهر چهارشنبه در آیین کلنگ زنی زورخانه شهدای بسیج بیرجند، اظهار داشت: گسترش ورزش باستانی و پهلوانی در میان نسل جوان و جلوگیری از رفتن جوانان به سمت بازی های اینترنتی هدف از احداث این گود زورخانه است.

وی با بیان اینکه 9 گود زورخانه و ورزش باستانی در بیرجند است،افزود: این پروژه به مساحت 500 متر مربع در دو فاز احداث می‌شود.

شهردار بیرجند اعتبار اجرای فاز نخست پروژه را یک میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: زمین این زورخانه توسط سپاه اهدا شده است.

مدیح با بیان اینکه در حال حاضر 24 سالن ورزش زورخانه‌ای در استان وجود دارد،  بیان کرد: احداث زورخانه شهدای بسیج تا پایان سال 93 به اتمام می‌رسد.

شهردار بیرجند یادآورشد: این سومین زورخانه است که توسط شهرداری بیرجند احداث می‌شود و با عنوان زورخانه شهدای بسیج روبروی مسجد سیدالشهدای سجادشهر بیرجند احداث می شود.

وی همچنین از برگزاری بیست و یکمین جشنواره گلریزان  پهلوانان زورخانه ای استان با هدف کمک به ایتام و دانش آموزان بی بضاعت، ساعت 19در سالن پیام مخابرات پاسداران بیرجند خبر داد.

کد مطلب 2249951

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها