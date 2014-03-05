برنامه منطقه ای توسعه اقتصادی خوزستان در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، شورای برنامه ریزی و توسعه خوزستان در جلسه پیش از ظهر امروز خود نظارت بر اعتبارات ارزش افزوده و نحوه هزینه کرد آنها را با اکثریت آرا به تصویب رساند. منابع وصولی از عوارض ارزش افزوده از سه سال پیش به شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می یابد.

معاون برنامه ریزی و توسعه استاندار خوزستان در شورای برنامه ریزی استان اظهار کرد: در چند سال گذشته با وجود وصول عوارض ارزش افزوده بر نحوه توزیع آن در استان نظارتی نمی شود.

امید حاجتی عوارض ارزش افزوده را بیش از 400 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با این مصوبه در اعتبارات دخل و تصرف و جابه جایی صورت نمی گیرد اما با توجه به اینکه استانداری در صدد توزیع اعتبارات استانی به شیوه عادلانه است، در صورت نظارت بر عوارض ارزش افزوده می توان تعادلی در توزیع اعتبارات میان مناطق برخوردار و کم برخوردار ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه با ضوابط فعلی امکان نظارت بر این منابع وجود ندارد، تصریح کرد: قانون گذار پیش بینی کرده که عوارض ارزش افزوده صرف چه نوع پروژه هایی شود اما بر اساس گزارش های دریافتی هم اکنون به جای صرف اعتبارات در عمران و توسعه، صرف هزینه ها و جذب نیرو می شود. اعتباراتی که باید جبران آلایندگی های زیست محیطی شود نیز در محل خود هزینه نمی شود.

معاون استاندار خوزستان همچنین با اشاره به تصویب برنامه منطقه ای توسعه اقتصادی خوزستان با رویکرد استراتژیک در شورای برنامه ریزی، افزود: محتوای این برنامه در حال تدوین است.

وی در ادامه با بیان اینکه آمار صحیح زیربنای برنامه ریزی و تصمیم سازی و پژوهش است، خوزستان را در آمار و اطلاعات زیربنایی به شدت ضعیف عنوان کرد.

حاجتی افزود: مرجع رسمی ارائه آمارهای صحیح در کشور مرکز آمار ایران و در استان نیز دفتر اطلاعات و آمار معاونت برنامه ریزی است، این در حالیست که دستگاه های استانی در حال حاضر اطلاعات تولید می کنند و این اطلاعات نیز بنا به اینکه تقاضا کننده اطلاعات چه مرجعی است، دچار دخل و تصرف می شوند بنابراین نیاز است آمارهای را به جایگاه اصلی بازگردانیم.

وی تاکید کرد: برای جمع آوری آمارهای دقیق و قابل اتکا در تمام زمینه ها، راه اندازی واحد آمار و اطلاعات در دستگاه های استانی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، راه اندازی واحد آمار و اطلاعات در دستگاه های اجرایی استان در این جلسه به تصویب رسید.

تغییر کاربری سه قطعه زمین، طرح تفصیلی و جامع شهر حرریاحی و طرح توسعه و عمران شهر شادگان نیز از دیگر مصوبات شورای توسعه و برنامه ریزی خوزستان بود.