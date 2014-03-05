سه طرح نوروزی در نهاوند اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی شهبازی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان نهاوند اظهار داشت: طرح نوروزی امداد و نجات، راهنمایی مسافران و فرشتگان رحمت سه طرح جمعیت هلال احمر نهاوند است که از 26 اسفند سال جاری تا16 فروردین سال آینده اجرا می شود.

وی افزود: در طرح امداد نوروزی بیش از 10 نفر از امدادگران جمعیت هلال احمر نهاوند وظیفه امداد رسانی به خودروها و رفع مشکل و نقص فنی و اسکان موقت مسافران را بر عهده دارند.

رئیس اداره هلال احمر شهرستان نهاوند عنوان کرد: در حال حاضر امکانات و تجهیزات لازم برای اسکان موقت دو هزار نفر در شهرستان نهاوند آماده شده است و پنج تیم امداد ضربتی در روستاهای نهاوند مستقر می شوند.

محمد تقی شهبازی بیان داشت: در طرح راهنمایی نوروزی مسافران 120 نفر ساعت فعالیت می کنند که با نصب چادر در میدان سید الشهدا و پانزده خرداد و همچنین نصب خیمه نماز راهنمایی مسافران نوروزی نهاوند خواهند بود.

شهبازی گفت: در این طرح معرفی مکان های خدماتی و رفاهی، جاذبه های تاریخی و فرهنگی، مکان های گردشگری نهاوند با ارائه بروشورهای معرفی شهر نهاوند به مسافران انجام می شود.

وی از برگزاری طرح فرشتگان رحمت از روز 18 تا 28 اسفند سال جاری توسط جمعیت هلال احمر شهرستان نهاوند خبر داد و اظهار داشت: در این طرح با کمک و حمایت خیرین و افراد نیکو کار، ورزشکاران و خبرنگاران و اصحاب رسانه بیش از 200 سبد غذایی بین خانواده های کم بضاعت و نیازمند توزیع می شود.

رئیس اداره هلال احمر شهرستان نهاوند عنوان کرد: در این طرح که با همکاری نهاوندی های خارج از شهرستان و خارج از کشور انجام می شود کالاهای اساسی و مورد نیاز خانواده های نیازمند مانند برنج، مرغ، ماکارانی، روغن و آجیل در قالب سبد غذایی بین آنها توزیع می شود.

محمد تقی شهبازی افزود: جمعیت هلال احمر نهاوند از روز 26 اسفند تا 16 فروردین سال آینده با تمام امکانات و تجهیزات و نصب چادر آماده ارائه خدمات به مسافران نورزی خواهد بود.