به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، این شخصیت مشهور کارتونی، عکسی را که الن دی‌جنرس مجری امسال برنامه اسکار گرفت و به عکسی پر سر و صدا در شبکه‌های اجتماعی بدل شد و رکورد تماشای یک عکس را شکست، به سخره گرفت.

دیروز مت گروئنینگ خالق هومر در صفحه رسمی توییترش این عکس مشهور را که بیش از 3 میلیون نفر آن را تماشا کرده اند، «حقیقتی زشت درباره اسکار» نامید و نوشت حالا باید واقعیت را درباره این عکس گفت؛ بگذار دوباره توییتر بترکد.

وی نوشت: همه ما می‌توانیم بگوییم بردلی کوپر مهربان باش. الن و دیگر بازیگرانی که در این عکس شرکت کردند و نیز جارد لتو که برنده اسکار هم شد، به هومر هم کمک می کنند تا به هدفش برسد و این تصویر هم بارها و بارها توییت شود.

در تصویری که هومر گذاشته، بارت در ردیف جلوی تصویر نشسته است و بردلی کوپر تلاش می کند تا با پا او را از صفحه بیرون کند و شاخک‌های هومر هم از پشت سر الن دی جنرس پیداست. از نظر او این واقعیتی است که باید درباره اسکار فاش شود.

با این حال درباره عکس دسته‌جمعی اسکار حرف‌های زیادی زده شده و گفته می‌شود دی جنرس این کار را از آن جهت انجام داد تا تبلیغی برای کمپانی سامسونگ که از اسپانسرهای مالی برنامه اسکار است، کرده باشد. سامسونگ برای حضوری 30 ثانیه‌ای در تبلیغات میان برنامه‌ای اسکار 18 میلیون دلار پرداخت کرد، اما سودی که از این کار عایدش شد، خیلی بیشتر از این بود.

در عکس دسته‌جمعی الن دی جنرس که توسط بردلی کوپر گرفته شده، جنیفر لارنس، برد پیت، آنجلینا جولی، جولیا رابرتز، مریل استریپ، کوین اسپیسی و جارد لتو حضور دارند. این عکس به دلیل بازدید بسیارش موفق شد رکورد پربیننده ترین عکس را که متعلق به اوباما بود، بشکند و از آن بسیار فراتر برود.

تماشای بسیار این عکس موجب شد تا شبکه توییتر دچار مشکل و آکادمی اسکار مجبور به عذرخواهی شود.