مدیریت کشور بدون هدفمندسازی یارانه ها مشکل است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد حسین فرهنگی ظهر چهارشنبه در همایش اتحادیه انجمن های اسلامی کارخانجات که در محل اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی برگزار شد افزود : نقش و جایگاهی که تشکل هایی مانند انجمن های اسلامی در جامعه دارند ، نقشی واسطه ای است و این قشر موثر ، حلقه های ارتباطی مردم با مسئولان به حساب می آیند.

وی با تاکید بر لزوم انتقال سیاست های اتخاذی حاکمیت توسط تشکلات اسلامی به بدنه جامعه گفت: کسانی که انتقاد می کنند باید در کنار انتقادات خود ، راه کارهای مناسب و واقع بینانه ای نیز در راستای رفع مشکلات ارائه دهند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی در چهارچوب قانون و متناسب با امکانات خواهد بود اظهار داشت :ارائه راهکارهای کارشناسی شده توسط نهادها، سازمان ها و مردم به دولت، تا حد زیادی می تواند تحولات عظیمی در توسعه و پیشرفت کشور ایجاد کند.

نماینده مردم شهرستان های تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که اصل 44 ابلاغ رهبری است، افزود : امسال در مجلس شورای اسلامی ، کمیسیونی در راستای اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است.

محمد حسین فرهنگی در ادامه سخنان خود ابراز داشت : اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست بلکه بدین معنی است که میزان وابستگی کشور را بیش از پیش به کشورهای خارجی کاهش دهیم.

وی گفت: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با گذشت بیش از 35 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ، اقتصادی مستقل نیست.

فرهنگی افزود : مهم ترین هدف اقتصاد مقاومتی ، شناسایی خلاهای موجود در تمامی حوزه ها به خصوص حوزه های تولیدی و صنعتی است .

وی با انتقاد از تغییرات مدیریتی موجود در کشور گفت : مدیریت و تغییرات مدیریتی همیشه باید به سوی بهتر شدن حرکت کند ولی متاسفانه این مهم در کشور ما مورد غفلت واقع شده است.

فرهنگی با تاکید مجدد بر اهمیت توجه دولت در انتخاب مدیران اجرایی به شاخصه های صلاحیت و تجربه ادامه داد : هدفمندسازی یارانه ها ، کاری اجتناب ناپذیر است و اداره کشور بدون توجه به این امر با مشکل موجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه اولویت در هدفمندسازی یارانه ها ، جلوگیری از مصرف بی رویه است، گفت : دولت هنوز تصمیم خاصی در خصوص هدفمنمدسازی یارانه ها نگرفته ولی طبق وعده ریاست جمهوری، سیاستی اتخاذ خواهد شد که مردم با مشکل مواجه نشوند.

محمدحسین فرهنگی افزود : مهم ترین عامل تورم اخیر در کشور، نوسانات مربوط به قیمت دلار و تحریم جمهوری اسلامی ایران توسط کشورهای غربی بود که در کنار این مسائل برخی سوء مدیریت ها نیز اثر زیادی در افزایش تورم داشته است.

وی در خاتمه خود با انتقاد از توزیع سبد کالا در بین مردم اظهار داشت : سبد کالا باعث نوعی تبعیض در کشور و همچنین باعث نارضایتی تعداد زیادی از مردم اعم از کسانی که سبد را تحویل نگرفتند ویا حتی تحویل گیرندگان این اقلام شد.