انجام کارهای فرهنگی با زور ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شکر الله دانش ظهر چهارشنبه در اولین جلسه روسای شوراهای مذهبی استان فارس افزود: انجام کارهای فرهنگی با روح و قلب آدم کار دارد بنا بر این باید با ظرافت انجام شود.

معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش تبلیغات اسلامی فارس یادآور شد: هیئت های مذهبی مهمترین سرمایه شیعه هستند که باید موجب آموزش و رشد فضای معنوی جامعه باشند.

حجت الاسلام دانش افزود:هیئت ها باید متناسب با نیازهای جامعه حرکت کنند و مسائل روز را به خوبی درک کنند و با استفاده از ابزارهای نوین در مقابل تهاجم فرهنگی ایستادگی کنند.

وی تاکید کرد: هیئت های مذهبی باید همراه با مرجعیت و روحانیت حرکت کنند تا انحرافی در آنها ایجاد نشود زیرا این گروه تنها نهادی هستند که هیچگاه مراجع و روحانیت را تنها نگذاشتند.

معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش تبلیغات اسلامی فارس گفت: دولت نیز باید در خصوص فعالیت های فرهنگی حمایت های بیشتری داشته باشد.

حجت الاسلام دانش تصریح کرد: امروز متاسفانه نهاد های فرهنگی در فقر مالی هستند و باید به فکر آنها باشیم.