به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کاراته کشورمان قرار است رقابت های کاراته قهرمانی کشور در رده های سنی نوجوانان، جوانان و امید که رده های سنی پایه محسوب می شوند از فردا در اوزان مختلف بخش کومیته و همچنین بخش کاتا رسما آغاز شود.

این در حالی است که میزبان رقابت های کاراته قهرمانی کشور در تمام رده های سنی بخش آقایان، هیئت کاراته استان فارس است و این پیکارها با حضور چهره های شاخص از استان های مختلف کشور در مدت سه روز تا معرفی برترین ها در شیراز برگزار می شود.

در حالی که کادر فنی تیم های ملی کاراته رده های سنی نوجوانان، جوانان و زیر 21 سال معرفی شده اند، فدراسیون کاراته علاوه بر اینکه برای نفرات برتر این رقابت ها وعده حضور در اردوی تیم های ملی را قرار داده است، دو سهمیه برای مربیان موفق در مسابقات قهرمانی کشور را به منظور حضور در اردوی تیم های ملی این سه رده سنی در نظر گرفته است.

این در حالی است که رئیس فدراسیون کاراته در احکام جداگانه ای، علاوه بر کادر فنی تیم ملی بزرگسالان، مربیان تیم های ملی نوجوانان، جوانان و زیر 21 سال را هم معرفی کرد و بر این اساس حسن روحانی، ملی پوش اسبق و یکی از بهترین سبک وزن های ایران در سال های نه چندان دور، رضا میدان رو یکی از مربیان فعال استانی و نادر جودت دارنده سه طلا مسابقات قهرمانی آسیا در تیم های ملی نوجوانان و جوانان فعالیت خواهند کرد.

همچنین محمدرضا عبدالمحمدی که در جهانی 2009 مراکش هدایت تیم ملی جوانان را برعهده داشت و در آسیایی 2012 ازبکستان در تیم های رده های پایه در کنار علیرضا سلیمانی حضور داشت، تیم ملی زیر 21 سال یا امید کشورمان را هدایت خواهد کرد در حالی که عبدالمحمدی درسال 2013 موفق شد به عنوان سرمربی تیم ملی کاراته ناشنوایان را در بازی های المپیک ناشنوایان جهان در کشور بلغارستان به مقام قهرمانی برساند.

فدراسیون کاراته همچنین در نظر دارد بعد از مسابقات قهرمانی کشور در شیراز دو مربی که شاگردان و تیمشان عملکرد مطلوبی داشتند را به کادر تیم های نوجوانان، جوانان و زیر 21 سال اضافه کند چون تیم های کاراته ملی نوجوانان، جوانان و زیر 21 سال کاراته قرار است مرداد ماه سال آینده در مسابقات قهرمانی اسیا که در کشور مالزی برگزار شود، شرکت کند.