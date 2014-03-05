صادرات 2.3 میلیون دلار کالا از مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با مدیران دستگاههای اجرائی، تشکل ها و فعالین اقتصادی مازندران در اتاق بازرگانی با بیان اینکه ارتباط با صندوق ضمانت صادرات کشورریسک سرمایه گذاری و برگشت منابع را در کشورهای دیگر که امروز از دغدغه های تمام صادرکنندگان در عرصه صادرات برطرف می کند، اظهارداشت: ارتباطاتی که صندوق ضمانت با خارج از کشور، کشورهای هدف و ایران و شرکت هایی که طرف قرارداد هستند، دارد، ریسک برگشت منابع را برای جمهوری اسلامی به صفر می رسانند.

وی بیان کرد: با توجه به عدم شناخت سرمایه گذاردر کشورهای دیگربرای صادرات و تردید برگشت منابع با عقد قرارداد طبق چهارچوب مقررات با سود بسیار محدود فعالین اقتصادی می توانند با خیال راحت در هر نقطه از دنیا این مشکلات را برطرف کنیم.

عشریه به صادرات 11 ماهه سال جاری استان اشاره کرد و گفت: فعالین اقتصادی با توجه به مشکلات در عرصه بین المللی و ریسک سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران با 2 راه تهاتر برای برگشت منابع و هزینه سنگین با مشکلات بسیار برای انتقال وجه به کشور انجام دهد.

وی با بیان اینکه در امر صادرات روند صعودی در استان داشتیم، اظهارداشت: 2 میلیون و 364 هزار تن به ارزش 426 میلیون و 920 هزار دلار صادرات انواع کالاها به کشورهای آذربایجان، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، عراق، ازبکستان که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی رشد 12 درصدی و از نظر ارزشی رشد 40 درصدی را شاهد بودیم.

عشریه بیان کرد: همزمان با صادرات، انواع کالا وارداتی به کشور معادل یک میلیون 467 هزار تن به ارزش 806 میلیون و 555 هزار دلار از کشورهای روسیه، پاناما، هلند، ترکیه، قزاقستان و عمان وارد گمرکات استان شد.

وی بیشترین مشکل فعالین اقتصادی را بانک ها و ضمانت های بانکی در عرصه اقتصادی عنوان کرد و اذعان داشت: امیدواریم در دولت تدبیر و امید و همکاری های بین دستگاههای اجرایی شاهد رفع مشکلات باشیم و توسعه اقتصاد کشور و استان را داشته باشیم.

عشریه بیان کرد: مسئولین ارشد مازندران خواستار توسعه اقتصاد استان را بر محور بخش خصوصی هستند.

