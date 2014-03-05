خلق آبرو برای یک رشته از خلق آن رشته دشوارتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «ارتباطات انسانی» سهشنبه 13 اسفند ماه با حضور دکتر مهدی محسنیانراد نویسنده این کتاب ، حسامالدین آشنا(مشاور فرهنگی رئیس جمهور) و جمعی از اساتید علوم ارتباطات و اصحاب رسانه در چهل و یکمین نشست زرین قلم فرهنگسرای رسانه برگزار شد.
در این مراسم حسامالدین آشنا مشاور فرهنگی رئیسجمهور، پس از گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد دکتر معتمدنژاد گفت: اگر مرحوم کاظم معتمدنژاد امروز در این مراسم بودند قطعاً این جلسه به گونهای دیگری برگزار میشد.
وی افزود: خلق آبرو برای یک رشته حتی دشوارتر از خلق آن رشته است، چه بسا دانشآموختگانی از خارج از کشور بازگشتهاند و نظر مدیرانی را جلب کرده و توانستهاند رشتههایی را ایجاد کنند.
به گفته آشنا، چه بسا رشتههایی که سالیان سال در یک کشور حضور دارند، اما محترم نیستند، رشتههایی هم هستند که به واسطه وجود کسی که خوب آموخته دانش آن با جانش آمیخته، مردمدار است و دانشجو پرور، یک رشته محوری عاطفی پیدا میکند.
مشاور رئیسجمهور با بیان اینکه تألیف کتابهای درسی سختترین نوع تألیفات هر رشته علمی است، افزود: این کتابها هستند که به رشتهها هویت میدهند. محسنیانراد تلاش کرد که کتابی را تألیف کند تا مرجع درسی بسیاری از رشتهها باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: همواره جای خالی یک کتاب درسی جدی در حوزه ارتباطات انسانی خالی بود. کتابی که ویژگی اول آن این است که شبیه ساختار کتابهای درسی روز دنیاست. جامعیت و به روز بودن ویژگی دوم آن است که بسیار اهمیت دارد.
آشنا ویژگی سوم کتاب ارتباطات انسانی را انتقال تجربیات بومی و ایرانی دانست و اضافه کرد: برای این منظور لازم بود آزمایشهایی انجام شود که ارزش مقایسه با علم روز دنیا را داشته باشد. تا به امروز هیچ مؤلفی جسارت استفاده از روش آزمایشی را در ارتباطات نداشته است.
وی توضیح داد: محسنیانراد با ارائه گزارشهایش در این کتاب نقدی به متخصصان ارتباطات جهان دارد. ما با مؤلفی که متخصص فرهنگ و ارتباطات است روبه رو هستیم. این کتاب میراث جهانی را نادیده نگرفته اما به آن هم بسنده نکرده و تجربیات بومی را وارد آن کرده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق ضمن بیان این که نقد خود از نقد کردن دیگران سختتر است تأکید کرد: محسنیانراد در این کتاب خودش را نقد کرده و برخی از مسائلی را که در گذشته بر آن تأکید داشته را امروز به نوعی دیگر توضیح میدهد. او به راحتی خودش را نقد میکند در حالی که خیلیها حتی نمیتوانند نقد را تحمل کنند.
آشنا ادامه داد: این کتاب ، درسی هست اما از آن گونه که باید باشد نه آن که در بازار کتاب وجود دارد. یک نفر به تنهایی کاری را انجام داده که مؤسسات پژوهشی با دهها پژوهشگر انجام میدهند. این کتاب ویراسته است، یعنی هم آراسته است و هم پیراسته. در هنگام خواندن آن شما احساس نمیکنید با مؤلف فاصله زیادی دارید، چون قدم به قدم با شما پیش میرود.
در ادامه دکتر داریوش نوروزی با بیان این که هیچچیز برای تدریس و افزایش یادگیری بهتر از کاربرد تمثیل نیست، افزود: کتاب ارتباطات انسانی پر از تمثیل است. با داشتن 219 منبع لاتین و 27 منبع فارسی مرجعی مهم برای ما تلقی میشود. چرا که باید این کتابها خوانده، بومی و ایرانی- اسلامی شده و در نهایت نوشته شود.
وی توضیح داد: این کتاب میتواند به ما کمک کند تا جامعه را به هم متصل کنیم. چراکه تنها برای دانشجویان و استادان مناسب نیست بلکه برای همه مردم کاربرد دارد.
مهدی محسنیانراد، نویسنده کتاب ارتباطات انسانی، در ادامه مراسم رونمایی از کتاب"ارتباطات انسانی" گفت: ارتباطات در ایران مدعیان زیادی دارد. در سالهای گذشته بلاهای زیادی بر سر دانش ارتباطات آمده است به گونهای که همه اقشار جامعه درباره ارتباطات ادعا داشتند و این ادعاها بلاهای زیادی بر سر این رشته آورد.
محسنیانراد گفت: ما در ایران بحران ارتباطات داریم که شرط حل این بحران، گوش دادن و شنیدن حرف طرف مقابل است.
محسنیانراد افزود: ارتباطات زمانی در هر جامعهای خوب و مناسب شکل میگیرد که بین مردم فاصله وجود نداشته باشد و بحرانی که لایههای جامعه را در برگرفته، از بین برود.
این نشست با رونمایی از کتاب "ارتباطات انسانی" و امضا لوح یاد بود توسط میهمانان پایان یافت.
