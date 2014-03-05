خراسان رضوي از وضعيت بلاتكليفي خارج شد/ انتخاب مديري شايسته جاي تقدير دارد

محمدرضا محسنيثاني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهاركرد: عليرضا رشيديان كه امروز به عنوان استاندار خراسان رضوي انتخاب شد فردي است كه با كارنامه درخشان خود مي توان نقش موثري را در اين استان ايفا كند.
وي ادامه داد: اين استان داراي ظرفيتهاي گستردهاي است و به نظر مي رسد رشيديان با توانمنديهايي كه دارد بتواند در اين استان از تجربيات وكارآمدي خود بهره بگيرد.
عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوي عنوان كرد: انتخاب مديري شايسته براي اين استان جاي تقدير دارد و مي توان به جرات گفت كه رشيديان با تمامي ابعاد اين استان آشناست.
محسني ثاني تصريح كرد: در حال حاضر مردم و مسئولان اين استان با انتخاب استاندار، از بلاتكليفي و نگراني خارج شدند و مي توانند سال جديد را با خاطري آسوده آغاز كنند.
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