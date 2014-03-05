مرکز تخصصی نماز تربیت استاد و محقق را دنبال می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق کفیل بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش نماز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: فرهنگ اقامه نماز یکی از موارد فرهنگ تخصصی است که مقام معظم رهبری در راستای تفکر فراگیر مهندسی فرهنگ، در پیام های خود به اجلاس های سراسری نماز و سخنرانی های مختلف به آن توجه کرده و شاخص های اصلی مهندسی اقامه نماز را تبیین و گوشزد کرده اند.

رئیس مرکز تخصصی نماز کشور افزود: کمبود کار فرهنگی و مبنایی پیرامون نماز، معارف نماز و در قالب روش های نوین تحقیقی و تبلیغی موجب کاهش اهمیت نماز در میان جامعه و جوانان و در نتیجه افزایش فساد و کم توجهی به دین در فرد و جامعه شده است.

وی بیان داشت: اهمیت نماز در ایجاد فضایل، مکارم اخلاقی فردی و اجتماعی و تاثیر شگرف آن در سعادت یا شقاوت یک جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست و دین مبین اسلام تاکید ویژه ای بر نماز دارد.

حجت الاسلام کفیل اضافه کرد: از این رو ضرورت تاسیس مرکزی تخصصی در نهادینه ساختن فرهنگ نماز، نمازخوانی و تحقیق و پژوهش پیرامون نماز احساس می شود.

رئیس مرکز تخصصی نماز کشور عنوان داشت: با عنایت به ضرورت گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی در راستای ترویج، توسعه و تعمیق فرهنگ نماز و به منظور فراهم آوردن زمینه های لازم آموزش افراد موثر در این امر مرکز تخصصی نماز تاسیس شده است که فعالیت خود را در سه محور آموزش، پژوهش و تبلیغ با جذب و تربیت استاد و محقق دنبال می کند.

وی در ادامه گفت: در همین راستا محصولات فرهنگی ترویجی مرکز تخصصی نماز منتشر شده است که از جمله آنها نرم افزار چشمه پاکی، باغ نماز، پوسترهای احکام اصناف، جشن تکلیف، سجاده، نردبام آسمان، قشنگترین خاطره، کتاب من، نماز یاد خدا است.

حجت الاسلام کفیل ابراز داشت: همچنین پوستر و بنر محیطی نماز جماعت، نرم افزار جامع نماز نیز در دست طراحی هستند.

رئیس مرکز تخصصی نماز کشور با بیان اینکه از دیگر محصولات در دست طراحی گنجینه است، اذعان داشت: این مجموعه، بازی های رایانه ای و نوع محتوای آن بازی و سرگرمی نمازی است که برای تمام سنین در نظر گرفته شده و با موضوع آشنایی با مسائل مختلف نماز است.

وی اظهار داشت: این نرم افزار با طراحی گرافیکی کودکانه و جذاب، شامل هفت بازی دو بعدی ساده اما جذاب و مفهومی است که به وسیله دست اندرکاران واحد تولید مرکز نماز آماده شده و در بین بازی های ساده از این دست، این نمونه ها اولین نمونه بازی های دینی تولید شده است.

حجت الاسلام کفیل افزود: جورچین بزرگسالان، جورچین خردسالان، کارت بازی بهترین حافظه، کارت بازی محراب، کتاب رنگ نماز، باغ نماز، هدایای جشن تکلیف، خداجون دوست دارم، خاطرات حیوان، جمعه یکی یه دونه، رضای ریزه میزه، قویترین مردا، بسته به من یاد بده، دنیای ما، بدن ما، شکوفه های باغ بندگی نیز از جمله محصولات مرکز تخصصی نماز است.

رئیس مرکز تخصصی نماز کشور بیان داشت: از دیگر محصولات راه را پیدا کردن، مجموعه پوستر نمازی، فلش کارت راهنمایی و رانندگی، پوستر یک روز در بیمارستان، راهی به آسمان، قد سنج کودک، پنجره هستند.

وی با اشاره به اینکه آموزش تصویری مختصر حرکات نماز نیز در دست طراحی است، اضافه کرد: نویسنده این کتاب حجت الاسلام جعفری پور و ویژه خانوده ها و عموم مردم است که با موضوع آموزش تصویری مختصر حرکات نماز برای عموم معارف جویان است.

حجت الاسلام کفیل عنوان داشت: همچنین کتاب دریچه ای رو به آسمان نیز با موضوع گزیده سخنان مقام معظم رهبری در مورد نماز ویژه خانواده ها و عموم مردم در دست طراحی است.

رئیس مرکز تخصصی نماز کشور در ادامه گفت: کتاب ثانیه های انس، راه های تکمیل نماز، سئوال شما جواب ما، پرسمان نماز، مجموعه تفسیر آیات نماز، کلاسداری نماز، راهبردهای اقامه نماز، خانه بهشتی، نقش مدیران در توسعه فرهنگ نماز، دوره معراج، آداب نماز از دیگر محصولات مرکز تخصصی نماز کشور است.

وی در پایان گفت: اسرار نماز، آثار نماز، شیوه ها و راهکارهای دعوت به نماز، نماز در فرق، نماز در ادیان، دوره مفتاح، شکست تنهایی، سکوی پرواز، بوسه بر آسمان، منبر و محراب، از من به من نزدیک تر و کتاب های دیگر محصولات فرهنگی ترویجی مرکز تخصصی نماز منتشر شده است.