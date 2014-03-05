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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۴۲

ایجاد دوره متوسطه اول در دبیرستان ماندگار البرز 

ایجاد دوره متوسطه اول در دبیرستان ماندگار البرز 

مسئول روابط عمومی دبیرستان ماندگار البرز از ایجاد دوره اول متوسطه (راهنمایی) سابق در دبیرستان ماندگار البرز خبر داد و اظهار داشت: ثبت‌نام در آزمون ورودی دبیرستان پسرانه ماندگار البرز از فردا آغاز می‌شود و تا 28 فروردین 93 ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک رحمانی به شرایط لازم برای شرکت در آزمون ورودی سال اول متوسطه(پایه هفتم تحصیلی) اشاره کرد و گفت: اشتغال به تحصیل در پایه ششم و داشتن حداقل معدل 19 در پایه پنجم، شرط ثبت‌نام در آزمون این مدرسه است.

وی افزود: ملاک شرکت دانش‌آموزان مشمول ارزشیابی توصیفی کسب مقیاس خیلی خوب در تمام دروس و یا کسب مقیاس خوب در حداقل دو درس و خیلی خوب در سایر دروس است.

رحمانی درباره شرایط لازم برای شرکت در آزمون ورودی در پایه اول متوسطه(دوره دوم) بیان داشت: داشتن حداقل معدل 18 (نوبت اول) دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در پایه سوم راهنمایی، شرط شرکت در آزمون است.

مسئول روابط عمومی دبیرستان ماندگار البرز به نحوه ثبت‌نام اشاره کرد و ادامه داد: مبلغ یکصد هزار ریال واریزی جهت ثبت‌نام حتماً باید به صورت حضوری در یکی از شعب بانک ملی به شماره حساب 4150119368002 به نام دبیرستان ماندگار البرز واریز شود و داوطلبان باید حداقل 24 ساعت پس از واریز وجه، به سایت www.alborz.tedu.ir مراجعه کرده و با استفاده از اطلاعات مندرج روی رسید بانکی، نسبت به ورود به سامانه و انجام سایر مراحل ثبت‌نام اقدام کنند.

وی اضافه کرد: کارت ورود به جلسه از هشتم لغایت دهم اردیبهشت ماه از طریق سایت www.alborz.tedu.ir قابل دریافت است؛ آزمون ورودی دوره اول متوسطه رأس ساعت 9 صبح روز پنج‌شنبه 11 اردیبهشت 93 و آزمون ورودی دوره دوم متوسطه رأس ساعت 9 صبح روز جمعه 12 اردیبهشت 93 برگزار می‌شود.

رحمانی تأکید کرد: اسامی پذیرفته‌شدگان حداکثر 10 روز پس از آزمون از طریق وب سایت دبیرستان ماندگار البرز به نشانی www.mandegaralborz.sch.ir اعلام خواهد شد.

 

کد مطلب 2249979

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