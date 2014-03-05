ایجاد دوره متوسطه اول در دبیرستان ماندگار البرز 

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک رحمانی به شرایط لازم برای شرکت در آزمون ورودی سال اول متوسطه(پایه هفتم تحصیلی) اشاره کرد و گفت: اشتغال به تحصیل در پایه ششم و داشتن حداقل معدل 19 در پایه پنجم، شرط ثبت‌نام در آزمون این مدرسه است.

وی افزود: ملاک شرکت دانش‌آموزان مشمول ارزشیابی توصیفی کسب مقیاس خیلی خوب در تمام دروس و یا کسب مقیاس خوب در حداقل دو درس و خیلی خوب در سایر دروس است.

رحمانی درباره شرایط لازم برای شرکت در آزمون ورودی در پایه اول متوسطه(دوره دوم) بیان داشت: داشتن حداقل معدل 18 (نوبت اول) دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در پایه سوم راهنمایی، شرط شرکت در آزمون است.

مسئول روابط عمومی دبیرستان ماندگار البرز به نحوه ثبت‌نام اشاره کرد و ادامه داد: مبلغ یکصد هزار ریال واریزی جهت ثبت‌نام حتماً باید به صورت حضوری در یکی از شعب بانک ملی به شماره حساب 4150119368002 به نام دبیرستان ماندگار البرز واریز شود و داوطلبان باید حداقل 24 ساعت پس از واریز وجه، به سایت www.alborz.tedu.ir مراجعه کرده و با استفاده از اطلاعات مندرج روی رسید بانکی، نسبت به ورود به سامانه و انجام سایر مراحل ثبت‌نام اقدام کنند.

وی اضافه کرد: کارت ورود به جلسه از هشتم لغایت دهم اردیبهشت ماه از طریق سایت www.alborz.tedu.ir قابل دریافت است؛ آزمون ورودی دوره اول متوسطه رأس ساعت 9 صبح روز پنج‌شنبه 11 اردیبهشت 93 و آزمون ورودی دوره دوم متوسطه رأس ساعت 9 صبح روز جمعه 12 اردیبهشت 93 برگزار می‌شود.

رحمانی تأکید کرد: اسامی پذیرفته‌شدگان حداکثر 10 روز پس از آزمون از طریق وب سایت دبیرستان ماندگار البرز به نشانی www.mandegaralborz.sch.ir اعلام خواهد شد.