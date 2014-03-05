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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۲۴

ایران در مسابقات جهانی دانشجوی بازی ساز در بابلسر برتر شد

ایران در مسابقات جهانی دانشجوی بازی ساز در بابلسر برتر شد

بابلسر - خبرگزاری مهر: مسابقات جهانی دانشجوی بازی ساز با برتری تیم ایران در دانشگاه مازندران به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آزاد دبیر مسابقات جهانی دانشجوی بازی ساز ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم اختتامیه مسابقات گفت: از 62 بازی ارسالی به این دوره از مسابقات 30 درصد از ایران و 70در صد از 22 کشور جهان بوده است.

وی اظهار داشت: نکته قابل توجه این دوره از مسابقات این بود که 50 درصد از کاندیدای جوائز از ایران بوده اند و این پتانسیل حاکی از آن است که بازی سازان ایرانی پیشتاز مسابقات جهانی دانشجوی بازی ساز است.

دبیر مسابقات جهانی دانشجوی بازی ساز در ادامه افزود: اختتامیه این دوره از مسابقات با حضور دکتر بهروز مینایی مدیر عامل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای و دکتر افشین متقی رئیس انجمنهای علمی دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری در دانشگاه مازندران برگزلر شد.

وی در ادامه گفت: جوائز این دوره از مسابقات به ترتیب تیم اول 2000 دلار  تیم دوم 1500 دلار و تیم سوم 1000 دلار خواهد بود.

حمزه آزاد در پایان گفت: در این دوره از مسابقات تیم ایران با کسب امتیاز بالا رتبه اول، تیم کشور فیلیپین رتبه دوم و تیم کشور هند رتبه سوم را کسب کرده اند.

کد مطلب 2249981

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