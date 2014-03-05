به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلي رجب‌زاده ظهر چهارشنبه در نشست خبري استقبال از بهار 93 مشهد اظهار كرد: در خريد و فروش و ساخت و سازها در منطقه توس شهروندان مواظب باشند متضرر نشوند و قبل از هر اقدامي از شهرداري هاي مجوز بگيرند.

وي در پاسخ به مهر در خصوص وضعيت سرمايه‌گذاري‌ها در منطقه 12 شهرداري مشهد گفت: از سياست‌هاي كلان شهري مانند مشهد حركت به سمت درآمدهاي پايدار است و تا كنون بالغ بر 70 درصد منابع شهرداري از محل فروش تخلفات بوده است.

شهردار منطقه 12 مشهد ادامه داد: تنها راه ايجاد درآمد براي شهرداري و رهايي وابستگي به ساخت و سازها، سرمايه‌گذاري‌ها در چارچوب قانوني است.

وي يادآور شد: در سال گذشته در سرمايه گذاري هاي فراز و فرود داشتيم كه اميد مي رود امسال رونق داشته باشد.

رجب‌زاده عنوان كرد: بايد در اين سرمايه گذاري ها مباحث فرهنگي، سايه اندازي ها، معابر و خدمات رعايت شود.

شهردار منطقه 12 مشهد تاكيد كرد: در ناحيه 1و 2 اين منطقه زمينه سرمايه گذاري ها فراهم است و در منطقه توس نيز به غير از بافت تاريخي كه تحت نظر ميراث فرهنگي است اين امكان براي سرمايه گذاران هست.

وي با بيان اينكه بزرگترين پروژه سرمايه گذاري در اين منطقه بافت قلعه وكيل آباد در حال پيگيري است افزود: با توجه به وجود قطعات بزرگ زمين بستر سرمايه گذاري تجاري و مسكوني در اين منطقه فراهم است.

شهردار منطقه 12 مشهد در خصوص وضعيت زمين هاي قولنامه اي در منطقه 12 به مهر پاسخ داد: در ناحيه 1و 2 اين منطقه تمامي منازل و اماكن تجاري سند دارند.

رجب‌زاده ادامه داد: تنها منطقه توس كه منطقه‌اي الحاقي است با مشكلات ساخت و سازهاي غيرمجاز رو به رو هستيم كه 8 گشت در اين منطقه شبانه‌روزي بر ساخت و سازها نظارت دارند.

شهردار منطقه 12 مشهد گفت: ارزش افزوده ايجاد شده در اين منطقه با الحاق به مشهد به قيمت گذاري هاي غير واقعي دامن زده و رغبت براي ساخت و ساز غير مجاز را افزايش داده است.

وي از شهروندان خواست تا با مراجعه به شهرداري در مناطق قبل از ساخت و ساز مجوزهاي لازم را بگيرند.

شهردار منطقه 12 مشهد در همين زمينه گفت: در حال پيگيري هستيم تا بنگاه هاي املاك موظف شوند براي اينكه چارچوبي در قولنامه ها داشته باشند.

رجب زاده در ادامه يادآور شد: با الحاق منطقه توس به مشهد و منطقه 12، وسعت منطقه از 20 هکتار به 50 هکتار رسيده است.

وي بيشترين مشكلات شهروندان را در اين ناحيه الحاقي شهر آسفالت معابر و رفت و روب عنوان كرد و گفت: به دليل فقر بصري در منطقه الحاقي توس علي رغم كاهش هزينه ها در استقبال از بهار 93 توجه ويژه اي به اين منطقه شده است.

رجب زاده بيان كرد: 10 المان جديد در منطقه 12 براي استقبال از بهار نصب مي شود كه 4 المان از بلوار ملك آباد به بلوار شاهنامه منتقل مي شود.

شهردار منطقه 12 مشهد بيان كرد: 30 درصد از بودجه سال جاري كه 34 ميليارد و 712 ميليون تومان بوده است به منطقه توس اختصاص داده شد.

وي همچنين به احداث بزرگترين پارك مينياتوري مشهد در سال آينده خبرداد و گفت: 10 پارك در دست احداث در اين منطقه وجود دارد.

رجب زاده بيان كرد: حریم در منطقه 12 و طرقبه و شاندیز مشخص نيست که جلسات زیادی برای حل آن در نظر گرفته شده که همه آنها لغو شد و هنوز اين اختلاف برطرف نشده است.

به گفته رجب‌زاده خط 3 قطار شهری مشهد از منطقه 12 عبور می‌کند و پيش بيني مي شود كه ايستگاه آخر اين خط در منطقه امير آباد باشد.

شهردار منطقه 12 مشهد همچنين ايجاد قطار شهري در گلبهار را حياتي دانست و گفت: براي رونق اين منطقه بايد حمل و نقل ريلي تامين شود.