کمبود برخی اقلام در ماهشهر از هم اکنون جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قمر پیش از ظهر امروز در جلسه تنظیم بازار شهرستان ماهشهر با اشاره به نزدیک شدن به ایام عید و لزوم کنترل گرانی در بازار این ایام اظهار کرد: بازار شهرستان در دستان افرادی که همه این نشست حضور دارند پس ضروری است که با توجه به نواقصی که سال های گذشته مشاهده شده به مواردی مثل کمبود اجناس و گرانی غیرمنطقی رسیدگی جدی شود.

قمر افزود: هر چه به عید نوروز نزدیک تر می شویم قیمت ها رو به افزایش است و گران تر می شوند به همین دلیل باید با مدیریت و کنترل صحیح بازار، از ایجاد مشکل برای مردم جلوگیری کرد.

سرپرست فرمانداری ماهشهر عنوان کرد: کمبود اجناس را از اینک باید جبران کنیم. باید مانع این شویم که مسافران و همشهریان ناچار شوند با هر قیمتی اجناس را خریداری کنند.

قمر تصریح کرد: مردم چون چاره ای ندارند به هر قیمتی اجناس را خریداری و تهیه می کنند ولی ما نباید بگذاریم مردم در عمل انجام شده قرار گیرند.

وی، برگزاری نمایشگاه های بهاره در سطح شهرستان را مانعی در جهت گرانی برخی اقلام و کالاها برشمرد و افزود: نمایشگاه های افتتاح شده در سطح شهر را باید به فال نیک بگیریم. به نظر من بایستی با افزایش نمایشگاه ها در شهرستان ماهشهر موافقت شود مخصوصا اگر که افراد بومی در آن اشتغال داشته باشند.

سرپرست فرمانداری شهرستان ماهشهر تصریح کرد: این امر باعث می شود جلوی گرانی اقلام مورد نیاز مردم را بگیرد ضمن اینکه بازاری برای اشتغال افراد بومی ایجاد می شود.

وی در خصوص نرخ کرایه تاکسی ها اظهار کرد: ممکن است افزایش نرخ ها از سوی برخی تاکسی ها در این ایام را داشته باشیم که باید با کنترل دقیق و اصولی جلو این کار گرفته شود.

قمر در پایان ضمن تشکر از حضور مسئولین شهر در این جلسه گفت: امیدوارم در کنار هم و با توجه به شناخت نواقص در سال گذشته ایراد ها را برطرف کنیم تا بتوانیم یک چهره زیبا از شهرستان در ایام نوروز ارائه کنیم.