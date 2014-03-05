صدرنشینی احدی و نوروزی در مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تنیس روی میز دسته برتر کشور و انتخابی تیم ملی از امروز چهارشنبه با حضور 10 بازیکن آغاز شد. در جریان این مسابقات بازیکنان شرکت کننده دیدارهای خود در سه دور ابتدایی را برگزار کردند که طی آن مهران احدی و افشین نوروزی هر کدام با سه پیروزی پیشتاز هستند. محمد فرقدانی، پوریا عمرانی و میدیا لطف الله نسبی نیز هز یک با دو برد و یک باخت در رده های بعدی قرار دارند.

نتایج به دست آمده در دیدارهای دورهای اول تا سوم مسابقات تنیس روی میز دسته برتر و انتخابی تیم ملی به این شرح است:

دور اول:

* میدیا لطف الله نسبی 3 - محمدعلی روئین‌تن یک

* محمد فرقدانی یک - افشین نوروزی 3

* مهران احدی 3 - واحد مالمیری یک

* پوریا عمرانی 3 - محمدرضا اخلاق پسند یک

* امین میرالماسی 2 - عارف احمدی فر 3

دور دوم:

* میدیا لطف الله نسبی صفر - افشین نوروزی 3

* محمدعلی روئین تن صفر - واحد مالمیری 3

* محمد فرقدانی 3 - محمدرضا اخلاق پسند 2

* مهران احدی 3 - عارف احمدی فر یک

* پوریا عمرانی 3 - امین میرالماسی یک

دور سوم:

* میدیا لطف الله نسبی 3 - واحد مالمیری یک

* افشین نوروزی 3 - محمدرضا اخلاق پسند یک

* محمدعلی روئین‌تن 3 - عارف احمدی‎فر 2

* امین میرالماسی صفر - محمد فرقدانی 3

* مهران احدی 3 - پوریا عمرانی صفر

مسابقات تنیس روی میز دسته برتر و انتخابی تیم ملی روز پنجشنبه به پایان می‌رسد. در پایان این مسابقات و با احتساب امتیازهای به دست آمده در رقابت‌های دسته برتر 3 و 4 دی‌ماه، یک بازیکن به عنوان عضو تیم ملی تنیس روی میز برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان انتخاب خواهد شد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان که اردیبهشت‌ماه سال آینده در بخش تیمی و به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود. نوشاد و نیما عالمیان همراه با بازیکنی که در پایان مسابقات انتخابی معرفی خواهد شد، نفرات اعزامی به ژاپن هستند. دو بازیکن هم با پیشنهاد سرمربی تیم ملی تنیس روی میز و تصویب کمیته فنی انتخاب خواهند شد

