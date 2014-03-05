بیش از 48 میلیارد ریال به متقاضیان مشاغل خانگی آذربایجان شرقی وام پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، میراحد حسینی ظهر چهارشنبه در کارگروه اشتغال آذربایجان شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: طی یک سال گذشته 75 میلیارد و 98 میلیون ریال اعتبار از سوی بانک مرکزی برای مشاغل خانگی به بانک های عامل استان ابلاغ شده بود که از این مبلغ 48 میلیارد و 529 میلیون ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر اعتبارات صندوق توسعه ملی نیز پرداخت 945 میلیون دلار و 146 میلیون یورو از سوی کارگروه اشتغال استان به بانک های عامل استانی معرفی شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در بخش تعاون 75 طرح به ارزش 544 میلیارد ریال معرفی شده که از این تعداد 14 طرح به ارزش 135 میلیارد ریال پرداخت و یک طرح ارزی نیز به ارزش یک میلیون و 500 هزار دلار معرفی و پرداخت شده است.

حسینی اضافه کرد: در زمینه اشتغال استان حدود 60 درصد اشتغال پیش بینی شده تحقق یافته و از این تعداد تاکنون 35 هزار برآورده شده است.