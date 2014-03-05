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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۳۶

جوادی:

پلیس بهداشت باید جایگزین ناظرین بهداشت محیط در اصفهان شود

پلیس بهداشت باید جایگزین ناظرین بهداشت محیط در اصفهان شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: پلیس بهداشت که امروز در دنیا نهادینه شده است و جهان به این سمت رفته باید جایگزین ناظرین بهداشت محیط در اصفهان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی جوادی ظهر امروز در نشست خبری و مطبوعاتی خود پیرامون اکیپ‌های بهداشتی نوروز اظهار داشت: چند سال گذشته مرکز بهداشت استان درصدد جایگزین کردن پلیس بهداشتی به جای بازرسان و ناظرین بهداشتی شد که مخالفت‌های از سوی پلیس اصفهان انجام گرفت و مانع از عنوان پلیس بر این مفهوم بهداشتی شد.

وی از قوه اجرایی و نظارتی قوی پلیس‌های بهداشت در سطح دنیا خبر داد و افزود: این افراد بهترین نظارت‌ها را با اختیاراتی که دارند بر وضعیت بهداشت محیط کشور خود انجام می‌دهند که باید ایران هم به این سمت و سو برود.

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر تنها 300 ناظر بهداشت محیط در سطح استان وجود دارد که بر کار 75 هزار مرکز تولید و عرضه نظارت می‌کنند.

جوادی ادامه داد: یک زمانی بیشترین مبحث مراکز بهداشتی مسئله مرگ و میر مادران یا نوزادان بود و اکثر رشته‌های تحصیلی پزشکی و برنامه‌های اجرایی به این سمت وسو رفت.

وی افزود: این در حالی که امروزه مشکلات و مسائل بهداشت محیطی که روز در حاشیه بود هم‌اکنون از مسائل پر اهمیت حوزه سلامت است به گونه‌ای که نیاز به یک بازسازی و بازنگری جدی در این زمینه احساس می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت محیط استان اصفهان تصریح کرد: گسترده فعالیت بازرسان و مسئولان بهداشت محیط وسیع است و این تعداد ناظر سبب شده که هر دو ماه یکبار بتوان از مراکز تحت نظارت بازدید به عمل آورد.

وی با اشاره به اینکه از پساب فاضلاب و آلودگی آب و هوا بگیر تا آلودگی مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی در حیطه کاری بهداشت محیط تعریف شده است، بیان کرد: افزایش تعداد ناظرین بهداشت محیط در برنامه توسعه سلامت استان در نظر گرفته شده است و باید مسیر بهداشت به این سمت توسعه یابد.

بیماری‌های اعصاب و روان اولویت چهارم توسعه سلامت استان

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: امروزه بیماری‌های اعصاب و روان اولویت چهارم توسعه سلامت استان اصفهان است و پس از بیماری‌های قلبی و عروقی، تصادفات و سرطان‌ها قرار دارد.

وی گفت: اجرای برنامه‌های پیشگیری از این دسته بیماری‌ها در اولویت برنامه توسعه سلامت استان در نظر گرفته شده است.

مسئول سلامت روان مرکز بهداشت استان اصفهان نیز جمعیت بیماران اعصاب و روان رشد بیماری‌های روانی را در اولویت اول افسردگی و پس از آن بیماریهای خُلقی نام برد و اظهار داشت: بیش از 4 درصد از افراد بالای 15 سال استان هم‌اکنون مبتلا به بیماریهای اعصاب و روان هستند.

ناهید گرامیان افزود: بروز بیماریهای اعصاب و روان یک بیماری مولتی فاکتوریال است و عوامل زیادی از جمله اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فردی در بروز آن نقش دارد.

وی وظیفه رسانه‌ها را در آگاه‌سازی عوامل موثر در بروز این دسته بیماری‌ها را بسیار موثر خواند و گفت: در صورت شناسایی به موقع رفتارهای نابهنجار به طورقطع می‌توان درمان مناسبی را برای این افراد به کار برد.

 

کد مطلب 2249994

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