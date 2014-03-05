سرمایه گذاری بخش خصوصی دوبرابر بودجه مازندران بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر چهارشنبه در نشست ماهانه شهرداران وشوراها و شهرداری های مازندران در آمل با اشاره به تعاملات بسیار خوب در سطح بین المللی، از رشد سرمایه گذاری بخش های خصوصی در استان خبر داد.

وی با بیان اینکه حماسه سیاسی با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به ظهور پیوسته است،اذعان داشت:یکی از عملکرده های این دولت مهار تورم و کاهش آن است.

استاندار مازندران بیان کرد: در حال حاضر استان با روند دولت قبلی دارد پیش می رود و با شروع سال 93 برنامه های دولت تدبیر و امید اجرایی خواهد شد.

فلاح تصریح کرد:حماسه اقتصادی باید در کنار دولت تدبیر و امید پایدار بماند تا باعث موفقیت مردم و دولت شود.

ربیع فلاح با تاکید بر اینکه در هر استان باید با نگاه به استعداد های موجود حرکت کرد،عنوان داشت:باید تلفیقی از منابع انسانی را به وجود آورد و در هر منطقه استعداد ها باید شناسایی شوند و در آن مسیر حرکت کنند.

استاندار مازندران افزود: در بحث مدیریت باید ابتدا یک شناختی از ضعف ها و قوت ها داشته باشیم تا بتوان از منابع موجود بهترین استفاده صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد:در پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی باید فرهنگ و در کشور نهادینه شود.

طبیعت زیبای مازندران به سیمای اصلی اش بازگردد

فلاح با اشاره به نزدیک شدن اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها گفت: به دلیل اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها در سطح کشور مردم به این طرح عادت کرده اند و در اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها کار کمی آسان تر است چون مردم این طرح را پذیرفته اند.

استاندار مازندران با تاکید بر اینکه تا 15 فروردین نباید به هیچ عنوان افزایش قیمت در استان شاهد باشیم،اظهار داشت: تمامی دستگاههای نظارتی باید پای کار باشند تا حتی کوچکترین افزایش قیمت را در استان شاهد نباشیم.

ربیع فلاح جلودار بیان کرد: اکنون باید نظافت راههای استقبال از مسافرین و گردشگران شروع شود و باید تمامی راه های ورودی و خروجی شهر ها و روستا ها سیمایی متفاوت داشته باشند.

وی تصریح کرد:سیمای استان ما از نظر منابع طبیعی استسنایی است ولی مدیریتی که دارد اعمال می شود به بدترین شکل است و باید تا قبل از ورود مسافرین با برنامه ریزی، طبیعت زیبای مازندران به سیمای اصلی اش بازگردد.

