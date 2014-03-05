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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۳۶

زارع به مهر خبر داد:

روند افزایشی دما در قم ادامه دارد

روند افزایشی دما در قم ادامه دارد

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان قم از افزایش دمای هوا در این استان طی روزهای آینده خبر داد.

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز هوای قم صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد است، گفت: در روز چهارشنبه سمت باد غربی، سرعت باد بین 13 تا 18 متر بر ثانیه و حداقل دما 10 درجه و حداکثر دما نیز 24 درجه خواهد بود.

وی گفت: در روز پنجشنبه هوای قم صاف تا کمی ابری و در اواخر وقت همراه با وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی استان قم ادامه داد: در روز پنجشنبه سمت باد غربی، سرعت وزش باد بین 10 تا 15 کیلومتر بر ساعت و حداقل دما 9 درجه و حداکثر دما نیز 24 درجه خواهد بود.

وی با بیان اینکه هوای قم در روز جمعه کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد است، اضافه کرد: در روز جمعه سمت باد غربی، سرعت وزش باد بین هشت تا 13 متر بر ثانیه و حداقل دما 10 درجه و حداکثر دما نیز 24 درجه خواهد بود.

زارع در پایان گفت: دمای هوا در قم افزایش یافته است و این روند افزایشی طی هفته آینده نیز ادامه دارد.
 

کد مطلب 2250002

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