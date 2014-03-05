روند افزایشی دما در قم ادامه دارد

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز هوای قم صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد است، گفت: در روز چهارشنبه سمت باد غربی، سرعت باد بین 13 تا 18 متر بر ثانیه و حداقل دما 10 درجه و حداکثر دما نیز 24 درجه خواهد بود.

وی گفت: در روز پنجشنبه هوای قم صاف تا کمی ابری و در اواخر وقت همراه با وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی استان قم ادامه داد: در روز پنجشنبه سمت باد غربی، سرعت وزش باد بین 10 تا 15 کیلومتر بر ساعت و حداقل دما 9 درجه و حداکثر دما نیز 24 درجه خواهد بود.

وی با بیان اینکه هوای قم در روز جمعه کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد است، اضافه کرد: در روز جمعه سمت باد غربی، سرعت وزش باد بین هشت تا 13 متر بر ثانیه و حداقل دما 10 درجه و حداکثر دما نیز 24 درجه خواهد بود.

زارع در پایان گفت: دمای هوا در قم افزایش یافته است و این روند افزایشی طی هفته آینده نیز ادامه دارد.

