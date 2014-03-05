به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه آلودگی محیط زیست یکی از دغدغههای اساسی انسان است. نیکل به عنوان یک فلز سنگین میتواند به صورت پساب صنایع مختلف وارد محیط زیست شده و موجب آلودگی خاک و آبهای زیر زمینی شود.
این عنصر برخلاف ترکیبات آلی در محیط زیست پایدار است و تخریب و تجزیه نمیشود و با ورود به آب و محصولات کشاورزی وارد چرخه غذایی شده و با تجمع در بافتها میتواند موجب آسیب به مغز و سیستم عصبی، ریه، کلیه، پوست، ترکیبات شیمیایی خون و همچنین سرطان شود. بنابراین حذف نیکل از پسابها ضروری به نظر میرسد.
این امر موجب شد تا در تحقیقات اخیر محققان دانشگاه آزاده واحد شهرضا روش کارآمد، ارزان قیمت و قابل استفاده با استفاده از نانو ذرات زئولیت برای حذف این فلز سنگین برای حجم زیاد پساب ارائه دهند.
این محققان ابتدا کلوخههای زئولیت کلینوپتیلولیت را با روش مکانیکی به ذرات در ابعاد میکرو و سپس به ذراتی با ابعاد نانومتر تبدیل کردند.
نتایج نشان داد که این روش با اصلاح ذرات نانو زئولیت راندمان جذب و گزینش پذیری جاذب نسبت به یون نیکل افزایش یافته است و یک کاتالیزور به عنوان محصول جانبی فرایند به دست آمد. استفاده از زئولیت طبیعی به عنوان بستر که یک ماده فراوان، ارزان قیمت و در دسترس است نیز از ویژگیهای دیگر این کار است.
از جاذب تهیه شده در این روش میتوان برای حذف یون نیکل از پساب صنایعی از قبیل باتریسازی و آبکاری و غیره استفاده کرد، همچنین از جاذب پس از جذب نیکل میتوان به عنوان کاتالیزور در اکسایش جزئی برخی از الکلها استفاده کرد.
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