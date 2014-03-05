جای نسل جوان در کابینه دولت خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دامادی ظهر چهارشنبه در جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار با ابراز خرسندی از اینکه در مجلس شورای اسلامی 11نماینده جوان و پویا حضوردارند تصریح کرد: مدیر جوان به خاطر پویائی دوست دارد کار انجام دهد و این در صورتی است که در کابینه جای نسل من خالی است.

وی تاکید کرد: سوءتدبیر در کشور ما بیداد می کند و امیدواریم روزی را ببینم که مازندران عزیز ما که موفق هست، موفق تر شده و به رشد و تعالی برسد.

دامادی با اشاره به زحمات خیرین و نیز تلاش دانش آموزان برتری که در جشنواره حضورداشتند اظهار داشت: برای تقدیر و تجلیل فعالیت های خیرین زبان ما بسیار قاصر است چرا که آنچه خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار انجام دادند به خاطر مهربانی آنها بوده است که اینگونه قله علم را درنوردیدند.

وی افزود: تلاش دانش آموزان نیز در عرصه علم آموزی قابل تقدیر و تجلیل است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با انتقا د از برخی مراسم در قالب تودیع و معارفه ها ابراز داشت: ای کاش برنامه های اینچنینی برچیده شود چراکه اتلاف وقت و صحبت های بی نتیجه را به همراه دارد.

دامادی، بیان داشت: در کشور ما بیکاری بیداد می کند و این در صورتی است که سالانه یک میلیون دانشجو جذب دانشگاه های کشور می شوند و یک میلیون نفر دیگر خروجی دارد بطوری که تا این زمان چهار میلیون دانشجو در کشور وجود دارد.

وی با طرح این پرسش که چقدر خیر مدرسه ساز داریم و چقدر از خانواده های امثال زنده یاد داراب دعوت کنیم تا به کمک سیستم آموزشی جامعه بیایند ابراز داشت: آموزش و پرورش جز بخش های مهم است که اگر این مهربانان خیر نباشند خیلی از کارها مختل می شود.



نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه چرا از خیرین مدرسه ساز عوارض و مالیات دریافت می شود و این کار اشتباهی است خواستار برخورداری معافیت مالیاتی خیرین در حوزه های مختلف اعم از مدرسه سازی، بهداشت و درمان و ...شد.