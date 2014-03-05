بانک اطلاعاتي افراد محروم و نيازمند استان قزوین تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، مديران كميته امداد امام خمينی(ره) استان ظهر چهارشنبه به مناسبت سالروز تاسيس اين نهاد با استاندار دیدار و گفتگو کردند.

مرتضي روزبه در این دیدار اظهارداشت: تاسيس نهاد كميته امداد توسط حضرت امام جزو نهادهاي اوليه نظام و از كارهاي ماندگار است.

وي افزود: فقر پديده شومي است كه اگر در جامعه و خانواده اي وارد شود بنيان آن را آتش مي زند.

این مسئول بیان کرد: فلسفه وجودي كميته امداد و ديگر نهادهاي دولتي و عام المنفعه مردمي فقرزدايي از جامعه است و بايد با هم فكري همديگر بخشي را مطرح كنيم كه در مورد پوشش و نوع رسيدگي به اين انسان ها چه كارهايي مي توانيم انجام دهيم.

استاندار قزوين در ادامه تصريح كرد: با تمام آياتي كه فقر را مزمت مي كند و با تمام تجربه هاي بشر كه فقر يك امر ناپسند مي داند بايد تلاش ما در رفع اين پديده ناميمون در جامعه باشد.

وي افزود: پديده ديگر ناپسند، تكدي گري در جامعه است بطور قاطع مي توانيم بگوييم درصد بالاي متكديان اين امر به عنوان شغل براي آنها شده است.

روزبه بیان کرد: جامعيتي كه كميته امداد دارد خيلي اقدام مبارکی است كه با حرفه آموزي و مهارت آموزي سعي در خودكفايي خانواده ها دارد.

استاندار تصریح کرد: صندوق هاي مختلف در سطح شهر بخصوص مبادي خروجي چهره ي خوبي براي منطقه ندارد و بايد سعي شود تا در جاي خاصي متمركز شود يا براي انسجام آنها راه كارهايي ارائه شود.

وي با بيان اينكه جلب مشاركت مردم و خيرين در توانمند سازي محرومان و زدودن فقر از جامعه را ضروري اعلام كرد و افزود: بايد يک نگاه هاي نو و جديدي را در جامعه بوجود بياوريم و در اين راستا انسجام موسسه هاي خيريه استان يک راهكار موثري خواهد بود كه به دنبال اين امر مشاركت و استقبال مردمي از اقدامات نيكوكاري بيشتر خواهد شد.

روزبه تصریح کرد: انسجام موسسه ها و نهادهاي خيريه در استان با محوريت كميته امداد امر مهمي است كه باعث خواهد شد نتايج بهترين از توانمند سازي محرومان جامعه كسب كنيم و حتي مي توانيم استان را در اين راستا به يک الگويي تبديل كنيم.

در اين جلسه صفري مدير كل كميته امداد استان قزوین گزارشي از عملكرد اين اداره كل اظهارداشت: در راستاي برگزاري اين جشن، 2 هزار و 132 پايگاه در سطح استان قزوين پيش بيني شده است که نسبت به سال گذشته يک درصد رشد را نشان مي دهد.

هدايت صفري بيان کرد: احساس نيکوکاري يکي از اصول ارزش هاي اسلامي در جامعه ديني است که پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) بر آن تأکيد داشتند و در واقع از مهم ترين اجزای ايمان احسان به مردم است.

وي ادامه داد: کميته امداد امام خميني (ره) با اجراي برنامه هاي مختلف در واقع به دنبال جاري کردن سنت هاي حسنه اسلامي و فرهنگ انفاق و نيکوکاري در جامعه است تا اقشار مختلف جامعه با فرهنگ انفاق آشنا شوند.

مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) استان قزوين اضافه کرد: در کنار طرح هاي مختلف، يکي از برنامه هاي کميته امداد امام خميني(ره) اجراي برنامه هاي احسان و نيکوکاري عمومي است که در قالب جشن عاطفه ها، جشن رمضان و جشن نيکوکاري برگزار مي شود.

وي توضيح داد: جشن نيکوکاري طي سال جاري براي بيست و چهارمين سال متوالي همزمان با سراسر کشور در استان قزوين با شعار توانمندسازي خانواده ها با حضور پرنشاط نيکوکاران برگزار مي شود.



این مسئول بیان کرد: هدف از برگزاري اين جشن ترويج احسان و نودوستي در جامعه، ترويج همدلي، هبستگي و تکافل اجتماعي و ايجاد ارتباط و تعامل با گروه هاي هدف خيران و نيکوکاران است.

مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) استان قزوين خاطرنشان کرد: جشن نيکوکاري طي روزهاي 14، 15 و 16 اسفند برگزار مي شود که در روز چهارشنبه 14 اسفند اين جشن در مدارس، پنج شنبه 15 اسفند در پايگاه هاي جشن نيکوکاري مستقر در ميادين و نقاط مختلف شهرها و روستاها و جمعه 16 اسفند در ميعادگاه هاي نماز جمعه برگزار خواهد شد تا بار ديگر شاهد حضور پرشور مردم و خلق حماسه اي ديگر باشيم.

وي تصريح کرد: در راستاي برگزاري اين جشن، 2 هزار و 132 پايگاه در سطح استان قزوين پيش بيني شده است که نسبت به سال گذشته يک درصد رشد را نشان مي دهد که در اين ميان يک هزار و 115 پايگاه در مدارس و 133 پايگاه از طريق بسيج برپا خواهد شد.

صفري اضافه کرد: سال گذشته 11 ميليارد و 18 ميليون ريال کمک از طريق جشن نيکوکاري جمع آوري شد که 33 درصد آن غيرنقدي بود که پيش بيني مي کنيم در سال جاري 13 ميليارد و 750 ميليون ريال کمک نقدي و غيرنقدي مردم در جشن نيکوکاري جمع آوري شود.