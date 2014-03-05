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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۵۲

روزبه:

بانک اطلاعاتي افراد محروم و نيازمند استان قزوین تهیه شود

بانک اطلاعاتي افراد محروم و نيازمند استان قزوین تهیه شود

قزوین- خبرگزاری مهر: استاندار قزوين گفت: تهيه بانک اطلاعاتي كامل ازافراد محروم و نيازمند ضروري است تا افراد واجد شرايط واقعي مشخص شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مديران كميته امداد امام خمينی(ره) استان ظهر چهارشنبه  به مناسبت سالروز تاسيس اين نهاد با استاندار دیدار و گفتگو کردند.

مرتضي روزبه در این دیدار اظهارداشت: تاسيس نهاد كميته امداد توسط حضرت امام جزو نهادهاي اوليه نظام  و از كارهاي ماندگار است.

وي افزود: فقر پديده شومي است كه اگر در جامعه و خانواده اي وارد شود بنيان آن را آتش مي زند.

این مسئول بیان کرد: فلسفه وجودي كميته امداد و ديگر نهادهاي دولتي و عام المنفعه مردمي فقرزدايي از جامعه است و بايد با هم فكري همديگر بخشي را مطرح كنيم كه در مورد پوشش و نوع رسيدگي به اين انسان ها چه كارهايي مي توانيم انجام دهيم.

استاندار قزوين در ادامه تصريح كرد: با تمام آياتي كه فقر را مزمت مي كند و با تمام تجربه هاي بشر كه فقر يك امر ناپسند مي داند  بايد تلاش ما در رفع اين پديده ناميمون در جامعه باشد.

وي افزود: پديده ديگر ناپسند، تكدي گري در جامعه است بطور قاطع مي توانيم بگوييم درصد بالاي متكديان اين امر به عنوان شغل براي آنها شده است.

روزبه بیان کرد: جامعيتي كه كميته امداد دارد خيلي اقدام مبارکی است كه با حرفه آموزي و مهارت آموزي سعي در خودكفايي خانواده ها دارد.

استاندار تصریح کرد: صندوق هاي مختلف در سطح شهر بخصوص مبادي خروجي چهره ي خوبي براي منطقه ندارد و بايد سعي شود تا در جاي خاصي متمركز شود يا براي انسجام آنها راه كارهايي ارائه شود.

وي با بيان اينكه جلب مشاركت مردم و خيرين در توانمند سازي محرومان و زدودن فقر از جامعه را ضروري اعلام كرد و افزود: بايد يک نگاه هاي نو و جديدي را در جامعه بوجود بياوريم و در اين راستا انسجام موسسه هاي خيريه استان يک راهكار موثري خواهد بود كه به دنبال اين امر مشاركت و استقبال مردمي از اقدامات نيكوكاري بيشتر خواهد شد.

روزبه تصریح کرد: انسجام موسسه ها و نهادهاي خيريه در استان با محوريت كميته امداد امر مهمي است كه باعث خواهد شد نتايج بهترين از توانمند سازي محرومان جامعه كسب كنيم و حتي مي توانيم استان را در اين راستا به يک الگويي تبديل كنيم.

در اين جلسه صفري مدير كل كميته امداد استان قزوین گزارشي از عملكرد اين اداره كل اظهارداشت: در راستاي برگزاري اين جشن، 2 هزار و 132 پايگاه در سطح استان قزوين پيش بيني شده است که نسبت به سال گذشته يک درصد رشد را نشان مي دهد.

هدايت صفري بيان کرد: احساس نيکوکاري يکي از اصول ارزش هاي اسلامي در جامعه ديني است که پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) بر آن تأکيد داشتند و در واقع از مهم ترين اجزای ايمان احسان به مردم است.

وي ادامه داد: کميته امداد امام خميني (ره) با اجراي برنامه هاي مختلف در واقع به دنبال جاري کردن سنت هاي حسنه اسلامي و فرهنگ انفاق و نيکوکاري در جامعه است تا اقشار مختلف جامعه با فرهنگ انفاق آشنا شوند.

مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) استان قزوين اضافه کرد: در کنار طرح هاي مختلف، يکي از برنامه هاي کميته امداد امام خميني(ره) اجراي برنامه هاي احسان و نيکوکاري عمومي است که در قالب جشن عاطفه ها، جشن رمضان و جشن نيکوکاري برگزار مي شود.

وي توضيح داد: جشن نيکوکاري طي سال جاري براي بيست و چهارمين سال متوالي همزمان با سراسر کشور در استان قزوين با شعار توانمندسازي خانواده ها با حضور پرنشاط نيکوکاران برگزار مي شود.

این مسئول بیان کرد: هدف از برگزاري اين جشن ترويج احسان و نودوستي در جامعه، ترويج همدلي، هبستگي و تکافل اجتماعي و ايجاد ارتباط و تعامل با گروه هاي هدف خيران و نيکوکاران است.

مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) استان قزوين خاطرنشان کرد: جشن نيکوکاري طي روزهاي 14، 15 و 16 اسفند برگزار مي شود که در روز چهارشنبه 14 اسفند اين جشن در مدارس، پنج شنبه 15 اسفند در پايگاه هاي جشن نيکوکاري مستقر در ميادين و نقاط مختلف شهرها و روستاها و جمعه 16 اسفند در ميعادگاه هاي نماز جمعه برگزار خواهد شد تا بار ديگر شاهد حضور پرشور مردم و خلق حماسه اي ديگر باشيم.

وي تصريح کرد: در راستاي برگزاري اين جشن، 2 هزار و 132 پايگاه در سطح استان قزوين پيش بيني شده است که نسبت به سال گذشته يک درصد رشد را نشان مي دهد که در اين ميان يک هزار و 115 پايگاه در مدارس و 133 پايگاه از طريق بسيج برپا خواهد شد.

صفري اضافه کرد: سال گذشته 11 ميليارد و 18 ميليون ريال کمک از طريق جشن نيکوکاري جمع آوري شد که 33 درصد آن غيرنقدي بود که پيش بيني مي کنيم در سال جاري 13 ميليارد و 750 ميليون ريال کمک نقدي و غيرنقدي مردم در جشن نيکوکاري جمع آوري شود.

کد مطلب 2250013

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