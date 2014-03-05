شهرک گیاهان دارویی در مناطق مستعد اردبیل راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران منابع طبیعی و آبخیزداری اردبیل در آستانه هفته منابع طبیعی و روز جهانی درخنکاری افزود: راه اندازی شهرک گیاهان دارویی در مناطق استان از جمله فعالیت های مهم برای تولید ثروت در جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه این استان جزو مناطق بسیار غنی در زمینه گایهان دارویی نادر و ارزشمند است، تاکید کرد که تاکنون این ظرفیت مغفول مانده اما باید در این زمینه اقدامات عملی صورت گیرد.

استاندار اردبیل گیاهان دارویی را به دلیل برخورداری از بازارهای جهانی دارای صرفه اقتصادی بالا دانست و متذکر شد: باید از سرمایه گذاران در عرصه های منابع طبیعی استقبال کنیم، ولی از واگذاری های بی مورد باید جلوگیری شود.

وی با تبیین نقش و اهمیت منابع طبیعی و آبخیزداری تصریح کرد: منابع طبیعی سرمایه ملی هر جامعه بشمار می رود و باید ضمن حفاظت و توسعه از این سرمایه ملی آن را در تولید ثروت در جامعه به خدمت بگیریم.

خدابخش ارتباط دانشگاه و مراکز علمی را در تحقق طرح اقتصادی کردن منابع طبیعی موثر دانست و یادآور شد: باید ضمن حفاظت و توسعه منابع طبیعی با استفاده از نخبگان و اساتید در خلق ثروت در جامعه با ایجاد زمینه و فراهم کردن بستر تولید تلاش کرد.

وی همچنین توسعه فضای سبز و کاشت نهال در این استان را در گرو فعالیت انقلابی و برنامه ریزی برشمرد و عنوان کرد: باید با برنامه ریزی صحیح نهضت جنگلکاری و تولید نهال در استان ایجاد و از نظر سرانه جنگل و فضای سبز اردبیل را به سطح کشوری برسانیم.

استاندار اردبیل از شهروندان این استان خواست در فصل درختکاری با کاشت هر نفر حداقل یک اصله نهال به توسعه درختکاری و سرانه فضای سبز استان کمک کنند.

هشت هزار هکتار از اراضی اردبیل درختکاری می شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل نیز در این دیدار منابع طبیعی را بستر حیات و توسعه پایدار دانست و گفت: در این راستا با حفاظت از عرصه های منابع طبیعی و احیاء جنگل ها، و توسعه درختکاری و اجرای پروژه های آبخیزداری اقدمات قابل توجه ای انجام شده است.

اسداله محسن زاده ادامه داد: مطالعات لازم برای اجرای طرح های آبخیزداری و جنگلکاری توسط مشاوران انجام گرفته و در صورت تخصیص اعتبار لازم تحول اساسی در توسعه فعالیت های آبخیزداری و جنگلکاری در استان ایجاد خواهد شد.

وی همچنین از توسعه درختکاری در مساحت هشت هزار هکتار از اراضی ملی این استان خبر داد و با اشاره به برنامه های مهم منابع طبیعی اضافه کرد: برنامه ریزی برای ترویج فرهنگ منابع طبیعی و اجرای طرح پایلوت توسعه آبخیزداری در شهرستان های خلخال و کوثر از جمله برنامه های این سازمان است.