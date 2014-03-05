هسته های تخصصی انتقال دانش به مزارع را بر عهده می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، جوانمیرعبدالملکی ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی هم اندیشی محصول انگور که با حضور کارشناسان تحقیقات سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای کشور در سالن شهدای جهاد کشاورزی برگزار شد اظهارداشت: تشکیل هسته های تخصصی و علمی در روستاها و آموزش کشاورزان موجب انتقال اطلاعات و دانش کشاورزی به مزارع خواهد شد.

وی توسعه تفکر بسیجی، کارآمدی نظام و سازندگی، رونق اقتصادی و ارتقاء معیشت مردم را از شاخص ها و سیاستهای راهبردی بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی ذکر کرد.



عبدالملکی با اشاره به تهیه دستورالعمل فنی کشاورزی یادآورشد: این دستورالعمل و آیین نامه بر اساس آخرین رهیافت ها در زمینه محصولات کشاورزی و مبارزه با آفات تدوین شده است.



وی در خصوص نقش بسیج در پشبرد امور تصریح کرد: سازمان بسیج مهندسین با استفاده از ظرفیتها و پتانسلیهای موجود و نیروهای فعال جهادی این آمادگی را دارد تا براساس نیاز سازمانها با برنامه ریزی مناسب در جهت رفع موانع و مشکلات گام بردارد.



این مسئول گفت: لازم است با بکارگیری تجربیات و راهکارهای جدید برای تولید بیشتر، باکیفیت و سالم گامهای اساسی برداشته شود.

ارتقای سطح معیشتی کشاورزان



عبدالملکی افزود: با ساماندهی برنامه ها در صددیم ارتقای سطح معیشت و رفاه کشاورزان در اولویت برنامه های سازمان بسیج مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی قرار گیرد که در این مسیر با هدایت همه ظرفیت ها و استعدادهای موجود قادریم کارهای مهمی انجام دهیم.



وی بیان کرد: به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی با اجرای طرح "بسیج همگام با کشاورزی" ضمن مردمی کردن فعالیتهای کشاورزی به علمی شدن کارها و افزایش تولید کمک کنیم.



این مسئول گفت: دستورالعمل تولید 20 محصول تاکنون تهیه شده و استانهایی که کشت قالب درمحصول خاصی دارند راشناسایی کرده ایم و از تجربه کلیه عوامل تولید، مروجان، محققان، اساتید برای افزایش راندمان تولید و اقتصادی کردن فعالیتها بهره مند خواهیم شد.



جانشین رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور اظهارداشت: باید بتوانیم موانع تولید در بخش کشاورزی را شناسایی و راهکاری برای رفع آن ارائه کنیم که این کار با دانایی محوری در کشاورزی ممکن می شود.



این مسئول بیان کرد: با تشکیل هسته های علمی در روستاها و استفاده از حلقه های مشاوران علمی و خبرگان پیش بینی می کنیم بتوان بسیاری از موانع مسیر را برطرف کردو به سمت توسعه روز افزون کشاورزی گام برداشت.

عبدالملکی اضافه کرد: با استفاده از کارشناسان و بسیجیان می توان نسبت به بومی سازی روشهای علمی در مناطق مختلف کشور حرکت کرد و با حمایت و تقویت محصولات شاخص به اقتصادی شدن امور کمک کرد.



وی بیان کرد: استان قزوین با ظرفیت های بسیار خوبی که در محصول انگور دارد می تواند الگوی خوبی برای کشورز ارائه کند که امیدواریم هین همایش ها بتواند به تخصصی شدن کارها منجر شود.



عبدالملکی گفت: استفاده از تجربه و تخصص در کنار یکدیگر در حوزه کشاورزی بویژه استفاده از روش های روز آمد به کیفی سازی فعالیتها کمک می کند.



استفاده از تشکل های مردمی در توسعه کشاورزی



عبدالملکی در ادامه استفاده از نهادهای مردمی را برای آموزش و ترویج فرهنگوین کشاورزی ضروری دانست و اظهارداشت: در حوزه کشاورزی با سازماندهی نیروی انسانی و منابع کوچک کشاورزان، استفاده از خلاقیت روستائیان و توجه به دانش فنی بایداز ظرفیت تشکل های مردمی برای اطلاع رسانی و آموزش تخصصی بخوبی استفاده کنیم که با تشکیل هسته های باغداران به تقویت بنیه علمی کشاورزان کمک خواهیم کرد.



وی اظهارامیدواری کرد با استفاده از ظرفیت بسیج در حوزه اطلاع رسانی به نتایج مطلوبی دست یابیم.