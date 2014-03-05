لاریجانی: رفتار با مسلمانان در آفریقای مرکزی نوعی نسل کشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس، لاریجانی در سفر به آفریقای جنوبی امروز چهارشنبه با سی سی سولو رئیس مجلس آفریقای جنوبی دیدار و گفت وگو کرد.

لاریجانی در این دیدار ضمن تشکر از دعوت پارلمان آفریقای جنوبی برای سفر هیات ایرانی به این کشور، گفت: مطمئنا روابط دو کشورپس از مذاکرات امروز توسعه و ادامه می‌یابد.

رییس مجلس با بیان اینکه در بحث ارتباط، دو کشور ایران و آفریقا دارای سوابق طولانی و تاریخی هستند، تصریح کرد: در مبارزه با نژادپرستی و آپارتاید ایران نلسون ماندلا را نماد آن می‌داند که یادو خاطره او را گرامی می‌داریم.

وی با تاکید بر اینکه روابط میان ایران و آفریقای جنوبی از جهات مختلف مطلوب است، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران، آفریقا را دوست خود در مبارزه می داند و رایزنی نزدیکی در مسائل سیاسی و حساس میان دو کشور وجود دارد، که امروز رویکرد ایران استمرار دوستی است.

لاریجانی، ادامه داد: پارلمان ایران خواستار همکاری‌های بیشتر میان کمیسیون‌های تخصصی دو مجلس با یکدیگر است.

وی با بیان اینکه در زمینه اقتصادی میان دو کشور، باید گام های سریعتری برداشته شود، گفت: ظرفیت‌های خوبی در ایران وجود دارد که بر اساس آن می‌توان در وضع فعلی گام های بلند‌تری برداشت.

نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه ایران آماده همکاری با آفریقای جنوبی در زمینه نفت‌وگاز است، ادامه داد: در زمینه سرمایه گذاری مشترک مانند پتروشیمی، نفت و معادن باید تلاش کنیم همکاری مشترک بیشتری داشته باشیم.

لاریجانی، افزود: با توجه به اینکه موضوع نفت آفریقای جنوبی خارج از تحریم ها است، می توان بر روی این موضوع سرمایه گذاری کردو گام های اساسی برداشت.

وی، با اشاره به موضوع هسته‌ای کشورمان و مذاکره با گروه1+5 گفت: در موضوع هسته ای، مذاکرات درحال پیشرفت است ما پیش از این اعلام کردیم، موضوع هسته ای از طریق گفت‌وگو قابل حل است.

وی ادامه داد: قدرت های بزرگ خیال می کردند با فشار و تحریم می توانند مقاومت مردم ایران را بشکنند که موفق نشدند، ایران بارها اعلام کرده در دکترین خود سلاح هسته ای جای ندارد وهمچنان مذاکرات را دنبال می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کشورهای غربی، هیچ گاه نباید به دنبال منصرف کردن ایران ازدانش صلح آمیزهسته ای باشند.

لاریجانی با بیان اینکه آفریقای جنوبی می تواند در مراودات اقتصادی با ایران فعال‌تر باشد، افزود: خوب است که، تجار آفریقایی به ایران بیایند.

وی با تاکید براینکه ایران در یک منطقه پربحران قرار دارد، بیان کرد: اوضاع افغانستان،عراق و سوریه در منطقه ما، اوضاع مناسبی نیست، اما در فضای فعلی منطقه، ایران کشوری پایدار و با اهمیت است، که این امنیت برای سرمایه گذاران بسیار مهم است.

لاریجانی با اعلام اینکه وضعیت تروریسم در منطقه با حمایت برخی از قدرت های بزرگ یک مسئله تاکتیکی است، گفت: به هرمیزان تروریسم درمنطقه گسترش یابد قطعا مبارزه با آن مشکل می‌شود.

لاریجانی در این دیدار با اشاره به مسئله سوریه، ادامه داد: از ابتدای پیدایش مسئله سوریه، ایران اعلام کرد، این بحران باید از طریق راه کار سیاسی حل شود، زیرا دموکراسی با اسلحه مستقر نمی شود، برخی از کشورها اگر نگران دموکراسی در سوریه هستند باید وضعیت را در کشور خود سامان دهند.

وی تصریح کرد:حضور غربی ها باعث مشکل تر شدن اوضاع در سوریه می شود، ما تلاش می کنیم اوضاع دراین کشوراز طریق سیاسی و برگزاری انتخابات پیگیری شود.

لاریجانی ضمن تشکر از موضع آفریقای جنوبی در موضوع هسته ای ایران و مسئله فلسطین، بیان کرد: موضوع فلسطین امروز چهره ای از نژاد پرستی را دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از حوادث رخ داده در آفریقای مرکزی،گفت: رفتار با مسلمانان در آفریقای مرکزی خشونت‌آمیز و نوعی نسل کشی است، این اوضاع چهره آفریقا را تهدید می‌کند و باید کمک کرد این مسئله حل شود.

در این دیدار سی سولو رئیس مجلس ملی آفریقای جنوبی ضمن خوش آمدگویی به هیات ایرانی، از میزبانی ایران در سفر گذشته وی به ایران تقدیر و تشکر کرد.

وی ادامه داد: من از تلاش مردم ایران به ویژه در بخش مسکن تحت تاثیر قرار گرفتم و آفریقای جنوبی مایل است از تجربیات ایران استفاده کند.

سی سولو تصریح کرد: ایران با حمایت از انقلابیون در زمان مبارزه با آپارتاید به یک نماد آزادی برای مردم آفریقای جنوبی تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: همکاری خوبی میان پارلمان ایران و آفریقای جنوبی برقرار است.

رئیس مجلس ملی آفریقای جنوبی با اشاره به مسئله فلسطین، بیان کرد: در تمام مجامع بین المللی همانند سازمان ملل آفریقای جنوبی حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کرده است.

سیسولو با بیان اینکه اقتصاد ایران علی رغم تحریم ها بسیار پویا است، گفت:آفریقای جنوبی کشوری در حال توسعه و مایل است که از تجربیات ایران در زمینه‌های اقتصادی و صنعتی استفاده کند.

وی با اشاره به مسئله صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، ادامه داد: آفریقای جنوبی از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران حمایت می کند.

رئیس مجلس آفریقای جنوبی تصریح کرد: من معتقدم تجار آفریقای وهیات‌های تجاری ایرانی برای گسترش و تعمیق مناسبات باید تلاش کنند.