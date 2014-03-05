استعداد ریاضی دانش آموزان ایرانی بالفعل نیست/برگزاری همایش ریاضیات موثر درتوسعه کشور

عارف تیموری در گفتگو با مهر در حاشیه ششمین همایش ملی ریاضیات در سالن شهید حمصیان دانشگاه پیام نور اصفهان اظهار داشت: ریاضیات مادرتمامی علوم است و به قول گالیله زبان طبیعت با ریاضیات بیان شده است.

وی باانتقاد از اینکه سیستم آموزشی ریاضیات در ایران فقط نمره محوری است، تاکید کرد: بر اساس تجربه شخصی اعتقاد دارم بهترین استعداد های این رشته علمی در کشورمان وجود دارد اما دانش آموز ایرانی در ریاضی فقط استعداد بالقوه دارد نه بالفعل.

مدرس آمار دانشگاه زنجان افزود: صرفا با کاربردی کردن آموزش ریاضی همانند کشورهای مترقی می توانیم این استعداد را شکوفا کنیم.

تیموری در ادامه در خصوص مقاله خود در این همایش گفت: نام مقاله بنده " رگرسیون چندکی بیزی" است که با مشاوره و همکاری استاد محمدی در دانشگاه زنجان آنرا تدوین کرده ام.

وی با بیان اینکه غالب کار آمار بر پایه ریاضیات بنا شده است،گفت: تلفیق تجربیات و داده های آماری و اطلاعات موجود را در مقاله خودم شرح داده ام.

مدرس آمار دانشگاه زنجان افزود: برگزاری همایش های متعدد ریاضی در دانشگاههای کشور را برای توسعه در همه عرصه ها مفید می دانم چرا که ریاضیات علم پایه است.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین همایش ملی ریاضیات امروز 14 اسفند ماه آغاز به کار کرده که فردا به کار خود خاتمه خواهد داد.