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۱۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۰۷

وضعیت ذخیره آب 9 سد در جنوب کشور/ سد سیمره 8 درصد آب دارد

وضعیت ذخیره آب 9 سد در جنوب کشور/ سد سیمره 8 درصد آب دارد

میزان ذخیره آب 9 سد جنوب ایران در خوزستان در حال حاضر 12 میلیارد و 54 میلیون مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد کاهش نشان می دهد. مخزن سد سیمره 9 درصد و سد مسجد سلیمان 94 درصد آب دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجم فعلی آب موجود در مخازن سدهاي استان خوزستان 9 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال كاهش یافته و به 12 ميليارد و 54 ميليون مترمكعب ثبت شده است.

حجم آب موجود در مخازن سدهاي خوزستان در مدت مشابه سال آبي گذشته، 13 ميليارد و 253 ميليون مترمكعب گزارش شده بود. همچنين از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، حجم آب ورودي به مخازن سدهای استان خوزستان 6 ميليارد و 105 ميليون مترمكعب ثبت شده است.

بر پایه این گزارش، حجم آب ورودي به مخازن سدهاي خوزستان در مدت مشابه سال آبي گذشته، 8 ميليارد و 686 ميليون مترمكعب بود. هم اکنون 94 درصد از حجم مخزن سد مسجدسليمان، 55 درصد از حجم مخزن سد مارون، 84 درصد از حجم مخزن سد شهيد عباسپور و 67 درصد از حجم مخزن سد كارون 4 از آب پُر شده است.

همچنين در حال حاضر، 45 درصد از حجم مخزن كارون 3، 60 درصد از حجم مخزن سد گتوند، 63 درصد از حجم مخزن سد دز، 30 درصد از حجم مخزن سد كرخه و 8 درصد از حجم مخزن سد سيمره آب دارد.

کد مطلب 2250027

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