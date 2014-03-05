۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۰۹

پویان با مهر مطرح کرد:

توزیع سبد کالا بین یکصد خانواده ایتام در اردستان

اردستان - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردستان گفت: سبد کالا بین یکصد خانواده ایتام و صعب العلاج تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)شهرستان اردستان توزیع شد.

مهرداد پویان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سبد کالا بین 100 خانواده ایتام و بیماران صعب العلاج توزیع شده است،افزود: این سبد کالا شامل قند و شکر، برنج، روغن، پودر لباسشویی و گوشت است.

وی با اشاره به اینکه 450 میلیون ریال برای خرید این اقلام هزینه شده است گفت: این پول توسط حامیان اکرام ایتام پرداخت شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره)شهرستان اردستان بیان داشت: همچنین 200 میلیون ریال پوشاک بین خانواده های ایتام توزیع شد که هزینه آن توسط یکی از حامیان اکرام ایتام تقبل شد.

وی با بیان اینکه امسال 100 پایگاه ثابت و سیار برای جشن نیکوکاری در سطح شهرستان اسقرار پیداخواهند کرد، بیان داشت: این در حالی است که در سال گذشته 89 پایگاه بوده است.

