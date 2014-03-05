به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان ظهر چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ نیکوکاری گفت: جشن نیکوکاری به معنای جشن شادی و صمیمیت است و خوشبختانه هر سال اسفندماه این جشن ملی در کشور برگزار می شود و مردم ایران اسلامی هم نوعدوستی و محبت خود را به همگان نشان می دهند.

وی اظهار داشت: امیدواریم مردم لرستان مثل سال های گذشته با دستان پر از مهر و صمیمت و عطوفت خود یاری کننده محرومان باشند و درکنار آن نیز مسئولان کمیته امداد امام (ره ) بتوانند با توزیع این هدایا در بین محرومان دل فرزندان محروم ایران زمین را در آستانه عید نوروز شاد کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه ترویج و توسعه سنت احسان و نیکوکاری از وظایف تمام دستگاه های اجرایی کشور است گفت: در این راستا دست اندرکاران آموزش و پرورش استان نیز تمام قد در جشن نیکوکاری شرکت می کنند تا احساس مسئولیت خود را در قبال محرومان جامعه به همه ثابت کند.

ولی الله منتظری مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان لرستان نیز گفت: امسال نیز همانند سال های گذشته همزمان با 10 تا 16 اسفند به عنوان هفته احسان و نیکوکاری جشن نیکوکاری را به همکاری آموزش و پرورش، بسیج و صدا و سیما و به منظور ترویج سنت حسنه انفاق در بین دانش آموزان اجرا کردیم تا آینده سازان ایران اسلامی از دوران ابتدایی با این سنت حسنه آشنا شوند.

وی در ادامه با بیان احادیث و روایتی پیرامون بحث انفاق و اهمیت آن عنوان کرد: انفاق از آن چنان جایگاهی در نزد خداوند برخوردار است که خدا بارها و بارها در قرآن به آن اشاره کرده و انفاق کنندگان را به درجات بالای بهشت وعده داده است.

وی تصریح کرد: سال گذشته مردم استان با حمایت های خود یک میلیارد و 300 میلیون تومان در جشن نیکوکاری به نیازمندان کمک کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد 68 درصدی را نشان می دهد.